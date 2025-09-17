Mercedes apresenta novo GLC elétrico e carro-conceito com mais de 1.300 cv

Nesta semana, o programa Carona visita do Salão de Munique, um dos principais eventos automotivos da Europa. Uma das novidades veio do estande da Mercedes-Benz, que trouxe dois modelos inéditos para a mostra.

A marca de luxo alemã revelou o carro-conceito elétrico AMG GT XX, com mais de 1.300 cv de potência e quatro portas, e promoveu a estria do novo GLC totalmente elétrico, que traz grade iluminada e chega para substituir o EQC.

A edição 2025 do Salão de Munique reforçou o foco nos carros elétricos e híbridos de marcas tradicionais e de montadoras chinesas que- a exemplo do Brasil, começam a se destacar no continente europeu ao combinarem preços mais acessíveis com eletrificação.