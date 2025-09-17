Inteligentes, novos pneus avisam motoristas até sobre pista escorregadia

A ideia de utilizar 'pneus inteligentes' é antiga, e já houve produtos que tentaram concretizar esse conceito. A nova empreitada vem da Pirelli, que promete um produto que indica em tempo real às condições dos compostos e do asfalto e até usá-los para alertar outros motoristas sobre as condições da pista

O composto inteligente da fabricante italiana já é usado desde 2022 em superesportivos. Agora, sua nova geração do Pirelli Cyber Tyre está prestes a estrear em carros de série.

"É como ter uma equipe de engenheiros dedicada a você", diz a Pirelli, que anunciou a Aston Martin como uma das que usarão o novo produto e já negocia com outras marcas.