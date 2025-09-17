De nova Strada a SUV de 7 lugares: Fiat prepara cinco lançamentos até 2030
A Fiat promete novidades para o mercado brasileiro nos próximos anos. Em conversa com jornalistas na Itália, a montadora confirmou o lançamento de cinco modelos inéditos até 2030, como parte do investimento de R$ 30 bilhões da Stellantis no país.
O UOL Carros apurou que o primeiro destes modelos será o novo Fiat Argo, versão nacionalizada do Grande Panda vendido na Europa como antecipado em janeiro de 2022 pelo colunista Marlos Ney Vidal. O hatch será o primeiro modelo a ser produzido em Betim (MG) a partir da plataforma CMP, a mesma utilizada em modelos da Peugeot.
O início da produção do hatch está marcado para setembro de 2026, com lançamento previsto para outubro. Assim que a produção da nova geração do Argo começar, a atual deixará de ser produzida. Nesta história quem ganhará sobrevida é o Mobi.
O novo Argo terá algumas diferenças em relação ao Grande Panda. As portas não terão o nome do modelo estampado, como ocorre na Europa, e o porta-malas terá mudanças, assim como no para-choque dianteiro e o acabamento interno. Mas, em geral, os dois carros serão bem parecidos no visual.
Já a motorização terá duas opções no Brasil. Uma delas é o 1.0 Firefly que hoje entrega 71 cv e 10 kgfm de torque movido a gasolina. Com etanol, os números são de 75 cv e 10,7 kgfm, respectivamente. O motor será ligado ao câmbio manual de cinco velocidades.
Haverá também opção com sistema híbrido leve (MHEV) em versões mais caras. Ela associa o motor elétrico multifuncional ao térmico T200, que manterá as mesmas potências atuais nos Peugeot 208 e 2008 GT híbridos. Com isso, a potência é de 130 cv com etanol e 125 cv com gasolina. O torque comum aos dois combustíveis é de 20,4 kgfm e o câmbio é CVT que simula sete marchas.
Após o lançamento, o Argo atualizado dará origem às novas gerações dos Fiat Fastback e Strada, além de um SUV de sete lugares derivado do Pulse, todos fabricados em Minas Gerais com base na plataforma CMP. Já o quinto modelo inédito será a nova Fiat Toro, produzido em Goiana (PE) na plataforma STLA Media, que possibilita a produção de modelos eletrificados.
Ao todo, o ciclo de investimentos da Stellantis contemplará 40 lançamentos das marcas do conglomerado entre 2026 e 2030, sendo oito modelos inéditos no Brasil.
