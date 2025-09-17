Como Ford mantém o preço de seus carros mesmo após 3 anos do lançamento

Outro que manteve o valor foi o Territory 2026. A nova geração do SUV médio, vindo da China, foi lançada em setembro de 2023 por R$ 215 mil. Dois anos depois, o modelo mudou de visual e ficou mais equipado, porém manteve a etiqueta de preço.

"Nossa estratégia de precificação é fundamentalmente centrada no cliente e na competitividade do nosso portfólio, alinhando-se diretamente aos nossos objetivos de crescimento", diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.

A picape Maverick, que também passou por uma recente reestilização de meia vida, é um caso à parte. O preço chegou a ser reduzido: de R$ 239.990 na então Lariat FX4 para R$ 219.900 na nova versão Lariat Black.

O executivo afirma que esta estratégia tem alguns objetivos. "Garantir a estabilidade de preços ao longo do tempo, evitando variações significativas que possam impactar negativamente o valor de revenda no mercado de seminovos. Essa consistência é essencial para cultivarmos um relacionamento duradouro e de confiança com nossos clientes", afirma Bueno.

Mas como a Ford consegue fazer este movimento? E o lucro? E a variação cambial? Máia Martins, diretora da K.Lume Consultoria Automobilística, dá pistas para um caminho.

"A Ford tem se posicionado no segmento premium, com a importação de veículos de alto valor agregado, possivelmente buscando diferenciação no longo prazo para seus produtos. Neste contexto, o oferecimento de incentivos é uma das alternativas para acomodar distorções e manter os preços comportados", explica