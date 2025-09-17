Como Ford mantém o preço de seus carros mesmo após 3 anos do lançamento

Se muitos fabricantes aumentam o preço de seus carros a cada mês, existe uma montadora que caminha na direção contrária: a Ford. A marca norte-americana tem adotado uma recente política de manutenção de tabela de alguns de seus veículos - agora todos importados - durante meses e até anos. Mas, em um mercado tão volátil, como ela consegue isso?
O primeiro exemplo é Bronco Sport. O SUV com pegada off-road estreou por aqui em 2021 com preço de R$ 256.900 e na versão única Wildtrak. Depois disso chegou a custar mais de R$ 270 mil, mas desde a linha 2024 parou na casa dos R$ 260 mil.
No último mês de junho, o Bronco Sport passou por uma leve reestilização e a Ford ainda trocou a configuração por uma mais completa, a Badlands. Preço? R$ 260 mil.
Outro que manteve o valor foi o Territory 2026. A nova geração do SUV médio, vindo da China, foi lançada em setembro de 2023 por R$ 215 mil. Dois anos depois, o modelo mudou de visual e ficou mais equipado, porém manteve a etiqueta de preço.
"Nossa estratégia de precificação é fundamentalmente centrada no cliente e na competitividade do nosso portfólio, alinhando-se diretamente aos nossos objetivos de crescimento", diz Marcel Bueno, diretor de Marketing da Ford América do Sul.
A picape Maverick, que também passou por uma recente reestilização de meia vida, é um caso à parte. O preço chegou a ser reduzido: de R$ 239.990 na então Lariat FX4 para R$ 219.900 na nova versão Lariat Black.
O executivo afirma que esta estratégia tem alguns objetivos. "Garantir a estabilidade de preços ao longo do tempo, evitando variações significativas que possam impactar negativamente o valor de revenda no mercado de seminovos. Essa consistência é essencial para cultivarmos um relacionamento duradouro e de confiança com nossos clientes", afirma Bueno.
Mas como a Ford consegue fazer este movimento? E o lucro? E a variação cambial? Máia Martins, diretora da K.Lume Consultoria Automobilística, dá pistas para um caminho.
"A Ford tem se posicionado no segmento premium, com a importação de veículos de alto valor agregado, possivelmente buscando diferenciação no longo prazo para seus produtos. Neste contexto, o oferecimento de incentivos é uma das alternativas para acomodar distorções e manter os preços comportados", explica
O consultor Ronaldo Fernandes, COO no Sistema Unificado de Informações Veiculares (SUIV), vai pelo mesmo caminho. "Sabemos que no nosso mercado os preços dos veículos são majorados e as montadoras têm um bom lucro em todos eles", afirma.
Fernandes diz ainda que as marcas têm uma margem bem maior do que o mercado pensa e podem operar dentro dela sem ter prejuízo.
"Nosso mercado flutua muito e devido a essa instabilidade quando um produto entra no mercado ele é pensado para poder sofrer essas variações sem se tornar um problema para a marca. E como basicamente todas aplicam a mesma política de precificação fica fácil manobrar bem dentro dessa margem pré-estabelecida", conclui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.