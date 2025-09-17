Caoa Changan: o que esperar da nova marca chinesa que chegará ao Brasil

Depois a parceria com a Chery, Caoa se prepara para trazer mais uma montadora chinesa ao Brasil. Agora o UOL Carros confirmou que a Changan já está registrada e em homologação junto ao Governo Federal, com o primeiro lançamento à vista.
Além disso, a reportagem teve acesso a documentos empresariais circulantes na China. Nesses papéis, a Changan oficializa seu plano de "completar a entrada no mercado brasileiro em 2025".
Essa não é, porém, a estreia no Brasil: a montadora chinesa atuou no mercado nacional entre 2006 e 2016. Inicialmente, seus carros eram vendidos sob a marca Chana. O trocadilho inevitável, porém, fez com que o nome Changan fosse adotado até a saída do país.
Como é típico das fabricantes chinesas, a empresa tem diversas parcerias com conterrâneas. A Avatr é uma delas: uma joint venture com a CATL, a principal fabricante de baterias automotivas do mundo. A Huawei — gigante das telecomunicações — não tem participação societária, mas fornece tecnologia de software e mecânica.
Quais as novidades?
A estreia da nova aliança virá com o Avatr 11, um SUV grande que até conta com versões híbridas, mas estreará em variante 100% elétrica. Ele pode utilizar um motor — com tração traseira e 310 cv — ou dois — com tração integral e 578 cv.
Especula-se que será a configuração bimotor a escolhida, com autonomia que, no padrão do Inmetro, girará em torno de 550 km. A versão com tração traseira teria menor apelo esportivo, mas autonomia maior: cerca de 600 km.
Inspirado em espaçonaves conceituais, o Avatr 11 chama atenção pelo capô proeminente, vidro traseiro reto (semelhante ao de picapes) e até um para-brisa interativo.
O SUV de 4,89 m utiliza rodas de aro 22 e, dependendo da versão, oferece bancos traseiros no estilo 'capitão', sem assento central e com apoio de braço para os dois ocupantes.
A lista de tecnologia é extensa, e ainda inclui interior em couro Nappa e Suede, sistema de som Hi-Fi 7.1 com 2.016 W, sistema de reconhecimento facial para desbloqueio do carro e direção autônoma com sensores de lidar — equivalente a laser do radar convencional.
Deepal
Além do Avatr 11, a marca já comercializa o SUV médio Avatr 07 e os sedãs Avatr 12 e 06. Todos seguem o racional de design futurista e forte apelo de esportividade tecnológica.
UOL Carros também apurou que, no estado de Goiás, há outro veículo de uma subsidiária da Changan. Trata-se do Deepal S07, que no Brasil pode ser batizado de Changan S7. É um SUV médio com design feito por um escritório europeu, a fim de atender melhor ao cliente ocidental.
Menos luxuoso que o Avatr 11, o S7 já é vendido em mercados como México e Austrália, também com versões elétricas ou híbridas, com extensor de alcance.
O registro em Goiás pode ter a ver com a fábrica da Caoa, que fica em Anápolis e pode ser aproveitada para os produtos da Changan.
