Caoa Changan: o que esperar da nova marca chinesa que chegará ao Brasil

Essa não é, porém, a estreia no Brasil: a montadora chinesa atuou no mercado nacional entre 2006 e 2016. Inicialmente, seus carros eram vendidos sob a marca Chana. O trocadilho inevitável, porém, fez com que o nome Changan fosse adotado até a saída do país.

Como é típico das fabricantes chinesas, a empresa tem diversas parcerias com conterrâneas. A Avatr é uma delas: uma joint venture com a CATL, a principal fabricante de baterias automotivas do mundo. A Huawei — gigante das telecomunicações — não tem participação societária, mas fornece tecnologia de software e mecânica.

Avatr 11 deve estrear em configuração bimotor de 578 cv Imagem: Divulgação

Quais as novidades?

A estreia da nova aliança virá com o Avatr 11, um SUV grande que até conta com versões híbridas, mas estreará em variante 100% elétrica. Ele pode utilizar um motor — com tração traseira e 310 cv — ou dois — com tração integral e 578 cv.

Especula-se que será a configuração bimotor a escolhida, com autonomia que, no padrão do Inmetro, girará em torno de 550 km. A versão com tração traseira teria menor apelo esportivo, mas autonomia maior: cerca de 600 km.