Caoa Changan: o que esperar da nova marca chinesa que chegará ao Brasil

Eduardo Passos
Colaboração para o UOL
Avatr 11 é SUV grande de luxo que deve marcar reestreia da Changan no Brasil
Avatr 11 é SUV grande de luxo que deve marcar reestreia da Changan no Brasil Imagem: Divulgação

Depois a parceria com a Chery, Caoa se prepara para trazer mais uma montadora chinesa ao Brasil. Agora o UOL Carros confirmou que a Changan já está registrada e em homologação junto ao Governo Federal, com o primeiro lançamento à vista.

Além disso, a reportagem teve acesso a documentos empresariais circulantes na China. Nesses papéis, a Changan oficializa seu plano de "completar a entrada no mercado brasileiro em 2025".

Trecho de um dos documentos em que a Changan reafirma estreia no Brasil ainda em 2025
Trecho de um dos documentos em que a Changan reafirma estreia no Brasil ainda em 2025 Imagem: Reprodução/UOL

Essa não é, porém, a estreia no Brasil: a montadora chinesa atuou no mercado nacional entre 2006 e 2016. Inicialmente, seus carros eram vendidos sob a marca Chana. O trocadilho inevitável, porém, fez com que o nome Changan fosse adotado até a saída do país.

Como é típico das fabricantes chinesas, a empresa tem diversas parcerias com conterrâneas. A Avatr é uma delas: uma joint venture com a CATL, a principal fabricante de baterias automotivas do mundo. A Huawei — gigante das telecomunicações — não tem participação societária, mas fornece tecnologia de software e mecânica.

Avatr 11 deve estrear em configuração bimotor de 578 cv
Avatr 11 deve estrear em configuração bimotor de 578 cv Imagem: Divulgação

Quais as novidades?

A estreia da nova aliança virá com o Avatr 11, um SUV grande que até conta com versões híbridas, mas estreará em variante 100% elétrica. Ele pode utilizar um motor — com tração traseira e 310 cv — ou dois — com tração integral e 578 cv.

Especula-se que será a configuração bimotor a escolhida, com autonomia que, no padrão do Inmetro, girará em torno de 550 km. A versão com tração traseira teria menor apelo esportivo, mas autonomia maior: cerca de 600 km.

Interior luxuoso tem inspiração na estética espacial
Interior luxuoso tem inspiração na estética espacial Imagem: Divulgação

Inspirado em espaçonaves conceituais, o Avatr 11 chama atenção pelo capô proeminente, vidro traseiro reto (semelhante ao de picapes) e até um para-brisa interativo.

O SUV de 4,89 m utiliza rodas de aro 22 e, dependendo da versão, oferece bancos traseiros no estilo 'capitão', sem assento central e com apoio de braço para os dois ocupantes.

A lista de tecnologia é extensa, e ainda inclui interior em couro Nappa e Suede, sistema de som Hi-Fi 7.1 com 2.016 W, sistema de reconhecimento facial para desbloqueio do carro e direção autônoma com sensores de lidar — equivalente a laser do radar convencional.

Configuração 2+2 prioriza conforto dos passageiros em detrimento do quinto assento
Configuração 2+2 prioriza conforto dos passageiros em detrimento do quinto assento Imagem: Divulgação

Deepal

Além do Avatr 11, a marca já comercializa o SUV médio Avatr 07 e os sedãs Avatr 12 e 06. Todos seguem o racional de design futurista e forte apelo de esportividade tecnológica.

UOL Carros também apurou que, no estado de Goiás, há outro veículo de uma subsidiária da Changan. Trata-se do Deepal S07, que no Brasil pode ser batizado de Changan S7. É um SUV médio com design feito por um escritório europeu, a fim de atender melhor ao cliente ocidental.

Menos luxuoso que o Avatr 11, o S7 já é vendido em mercados como México e Austrália, também com versões elétricas ou híbridas, com extensor de alcance.

O registro em Goiás pode ter a ver com a fábrica da Caoa, que fica em Anápolis e pode ser aproveitada para os produtos da Changan.

Deepal S07 deve estrear sob a marca Changan, a fim de evitar novos trocadilhos
Deepal S07 deve estrear sob a marca Changan, a fim de evitar novos trocadilhos Imagem: Divulgação

