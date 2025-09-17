Cantor Daniel acusa calote e processa empresa por não entregar motos

O cantor Daniel entrou com uma ação na Justiça de São Paulo contra uma empresa de veículos elétricos, alegando ter sido lesado na compra de duas scooters em 2024. O artista pede uma indenização no valor de R$ 34 mil. O caso está na 1ª Vara Judicial de Brotas.

De acordo com o processo, Daniel adquiriu duas "Scooter Retro Roma" na cor azul, cada uma pelo valor de R$ 12 mil. A primeira compra foi no dia 17 de setembro e a moto elétrica chegou com atraso e sem nota fiscal, o que impossibilitou a regularização e, consequentemente, a circulação do veículo. Já a segunda compra, feita um mês depois, não foi entregue.

"Considerando que a empresa vendedora declarava que iria resolver a questão, em data de 10 de outubro de 2024 o autor efetuou a aquisição de mais um scooter, no mesmo modelo e valor, sendo que esta não recebeu o produto até o presente momento", diz trecho do processo.