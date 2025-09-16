Metal cobiçado para carro elétrico já atraiu até Musk a região pobre de MG

Na esteira da popularização dos carros elétricos está a expansão da produção das respectivas baterias, que costumam ser o item mais caro desse tipo de veículo e cuja manufatura é altamente dependente da mineração de lítio.
Nesse contexto, Elon Musk buscou, em uma das regiões mais pobres de Minas Gerais, a compra de uma mineradora do metal valioso.
O processo de aquisição, revelado pela Bloomberg, não foi adiante. Mesmo assim, as cidades de Araçuaí e Itinga seguem cobiçadas pela indústria automotiva.
O que aconteceu
Em 2023, a Tesla cogitou adquirir a mineradora Sigma Lithium, que detém a mina de lítio da Grota do Cirilo, em Araçuaí, no interior de Minas Gerais
A Grota do Cirilo é a maior mina de lítio do Brasil e uma das maiores do mundo, com reserva mineral estimada em 77 milhões de toneladas. A área de direitos minerários chega a 190 km².
A ideia seria comandar a extração do metal, a fim de baratear seus custos e diminuir riscos. Segundo dados oficiais, boa parte do lítio da Tesla vem da China. Isso, na visão de acionistas, representa risco de sanções, tarifas e outros fatores geopolíticos.
Segundo o Ministério de Minas e Energia, o lítio é um dos chamados 'minerais críticos'. São elementos importantes para "setores estratégicos, como tecnologia, defesa e transição energética, cuja oferta está sujeita a riscos de escassez ou dependência de poucos fornecedores", diz a pasta.
Com a informação do interesse de Elon Musk, as ações da Sigma disparam mais de 18% em uma semana.
A Sigma não respondeu à reportagem, mas já havia divulgado um comunicado relatando "propostas estratégicas", que incluíam "líderes globais da indústria nos setores de energia, automobilístico e de baterias".
Segundo relatórios financeiros, os principais clientes da Sigma incluem Mitsubishi, LX International (ligado à LG, da Coreia do Sul) e a Glencore
Esse não seria o primeiro negócio envolvendo a Tesla e a indústria brasileira de mineração: em 2022, a montadora já firmara acordo com a Vale, a fim de comprar níquel produzido pela companhia no Canadá.
Brasil é rico no metal valioso
O Brasil tem a quinta maior reserva extraível de lítio do mundo, segundo o Ministério de Minas e Energia. Estima-se que o método de extração usado no país pode estar entre os mais baratos disponíveis.
Outro motivo que tornaria a operação em Minas Gerais interessante é a sustentabilidade - ainda que haja denúncias de danos socioambientais causados pela mineração no Jequitinhonha.
Isso porque boa parte da matriz energética brasileira é renovável. Dessa forma, os processos de extração e transporte não impactariam cálculos de emissões gases estufa. Logo, afasta-se eventuais punições e, em melhor caso, permite até operação neutra, com venda de créditos de carbono. A proximidade do porto de Vitória também seria um trunfo logístico.
Febre do lítio
Em julho desse ano, o encarregado de Negócios da embaixada dos Estados Unidos no Brasil, Gabriel Escobar, manifestou interesse de trazer os minerais críticos e estratégicos à mesa de negociação, a fim de resolver os 'tarifaços' de Donald Trump.
A ideia seria firmar contratos de maior prazo, dando segurança ao fornecimento de lítio e outros elementos a empresas norte-americanas.
O crescimento na produção de baterias não se limita aos automóveis e, segundo a Agência Internacional de Energia, a demanda por lítio pode quintuplicar até 2040.
Mesmo com novas minas se instalando, a agência projeta que, em 2035, pode ser que a produção global não passe de 65% do que é pedido pelo mercado.
Segundo a consultoria Atlantic Council, o lítio chinês é, curiosamente, mais barato quando exportado para os EUA do que para outros países. Consequentemente, o presidente Donald Trump afirmou, no mês passado, que pretende, mais uma vez, intervir na importação do mineral.
