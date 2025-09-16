Metal cobiçado para carro elétrico já atraiu até Musk a região pobre de MG

O que aconteceu

Em 2023, a Tesla cogitou adquirir a mineradora Sigma Lithium, que detém a mina de lítio da Grota do Cirilo, em Araçuaí, no interior de Minas Gerais

A Grota do Cirilo é a maior mina de lítio do Brasil e uma das maiores do mundo, com reserva mineral estimada em 77 milhões de toneladas. A área de direitos minerários chega a 190 km².

A ideia seria comandar a extração do metal, a fim de baratear seus custos e diminuir riscos. Segundo dados oficiais, boa parte do lítio da Tesla vem da China. Isso, na visão de acionistas, representa risco de sanções, tarifas e outros fatores geopolíticos.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, o lítio é um dos chamados 'minerais críticos'. São elementos importantes para "setores estratégicos, como tecnologia, defesa e transição energética, cuja oferta está sujeita a riscos de escassez ou dependência de poucos fornecedores", diz a pasta.

Com a informação do interesse de Elon Musk, as ações da Sigma disparam mais de 18% em uma semana.