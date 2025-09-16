Dá para carregar na tomada? Entenda a diferença entre os carros híbridos

Tais veículos, caso as respectivas baterias sejam reabastecidas regularmente, permitem rodar distâncias consideráveis sem gastar uma gota de combustível. No modo híbrido, com a bateria do sistema elétrico carregada, proporcionam baixíssimo consumo de combustível.

Também há os chamados híbridos plenos, cuja bateria é menor e sua recarga acontece exclusivamente por meio do motor térmico e da própria movimentação do veículo. Dispensam a necessidade de recarga e alternam automaticamente o uso do motor a combustão e elétrico para oferecer baixo consumo.

Existem, ainda, os chamados híbridos leves, cujo sistema elétrico é formado por um pequeno motor gerador que não chega a tracionar diretamente as rodas, mas desonera o propulsor convencional para diminuir emissões e consumo. Tal motor gerador também cumpre a função de arranque do motor a combustão.

Novidades do Salão de Munique

Nesta semana, o Carona visita o Salão de Munique, um dos principais eventos automotivos da Europa. Na edição de 2025, a exposição reforça o foco nos carros elétricos e híbridos de marcas tradicionais e de montadoras chinesas que- a exemplo do Brasil, começam a se destacar no continente europeu ao combinarem preços mais acessíveis com eletrificação.

A Volkswagen, por exemplo, levou para o salão novidades da sua linha de veículos 100% elétricos ID - dentre eles, o conceito ID. Cross, SUV a bateria com porte de T-Cross que antecipa elementos da próxima geração do utilitário esportivo mais vendido do Brasil.