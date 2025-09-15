Justiça suspende mais de 300 mil multas de trânsito em Mato Grosso do Sul

Uma ordem judicial suspendeu quase 320 mil multas aplicadas desde setembro de 2024 em Campo Grande (MS). A decisão foi motivada pelo fim do contrato entre a prefeitura da capital sul-matogrossense e o consórcio Cidade Morena, que gerenciava os radares.

A suspensão foi determinada no dia 5, com aplicação automática. Quem não pagou terá a multa 'congelada'. Já quem efetuou o pagamento terá que esperar um pouco mais.

O que aconteceu

Em setembro de 2018, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran) firmou contrato com o consórcio Cidade Morena.