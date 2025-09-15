Justiça suspende mais de 300 mil multas de trânsito em Mato Grosso do Sul
Uma ordem judicial suspendeu quase 320 mil multas aplicadas desde setembro de 2024 em Campo Grande (MS). A decisão foi motivada pelo fim do contrato entre a prefeitura da capital sul-matogrossense e o consórcio Cidade Morena, que gerenciava os radares.
A suspensão foi determinada no dia 5, com aplicação automática. Quem não pagou terá a multa 'congelada'. Já quem efetuou o pagamento terá que esperar um pouco mais.
O que aconteceu
Em setembro de 2018, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande (Agetran) firmou contrato com o consórcio Cidade Morena.
O acordo previa instalação e operação de radares, lombadas eletrônicas, talonários e câmeras de videomonitoramento.
Por se tratar de um serviço de prestação contínua, a Lei define 60 meses (5 anos) como o prazo máximo para contratos do tipo. Esse limite se esgotou em 5 de setembro do ano passado.
Há algumas semanas, o ex-prefeito e vereador Marquinhos Trad (PSD) ingressou com uma ação popular, questionando as autuações aplicadas desde então.
"Não existe legalidade em pagar fornecedor ou prestador sem contrato vigente", afirmou o legislador — que era o prefeito na assinatura do contrato, há sete anos.
Em resposta à ação, a Justiça determinou que as infrações após 5 de setembro de 2024 fossem suspensas. Além disso, o órgão municipal de trânsito foi impedido de realizar novas autuações via radares eletrônicos.
A prefeitura chegou a citar a existência de uma dívida com o consórcio Cidade Morena, justificando a continuidade do serviço mesmo sem contrato vigente.
O juiz, entretanto, declarou que esse não seria o método válido. "O reconhecimento de dívida é ato que recai sobre o passado, e não sobre o futuro", escreveu Flávio Renato Almeida Reyes em sua decisão.
E agora?
Com a suspensão dos prazos, é como se as multas estivessem 'congeladas`: prazos para recurso, pagamento e lançamentos da pontuação na CNH, entre outros, seguem paralisados. Isso vale inclusive para quem já desembolsou o dinheiro, e precisará esperar pelo julgamento do mérito da ação.
Caso a ação seja julgada procedente, os valores deverão ser devolvidos pelo município.. Nesse caso, o dinheiro será pago através de precatórios, em até dois meses após o reconhecimento da dívida.
Para quem não gastou nada, a vida seguirá normalmente em caso de confirmação da irregularidade: não haverá autuação e, portanto, nenhum ponto será acrescentado à CNH.
