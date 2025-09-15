Ele está de volta! Homem do carro amarelo recupera seu conversível lendário

Figura bastante conhecida por quem vive em São Paulo e tem mais de 40 anos, João Antônio Lara Nunes, que ficou conhecido como "o homem do carro amarelo" em breve estará pelas ruas da capital paulista - novamente acompanhado por seu lendário Farus amarelo ano 1989.
O veículo, que muitos pensam em ser uma Ferrari, foi restaurado e está pronto para voltar a circular - hoje com 78 anos, Nunes ganhou fama ao posar ao lado do bólido estacionado perto de vias movimentadas da capital paulista.
"O carro estava muito integro no geral, a parte de fibra estava muito boa, apesar de ter tido uma batida. Fizemos os reparos, desmontamos o veículo e fizemos uma pintura nova, na cor original. A fibra ficou impecável. Lanternas e faróis que estavam danificados foram trocados por novos", explica Theo Fontana, proprietário da empresa SP Customs, responsável pela restauração.
A mecânica do Farus, que traz motor 2.0 do Chevrolet Monza, foi refeita passando do funcionamento à álcool para gasolina. A parte interna do veículo, incluindo tapeçaria e acabamento do volante, também foram restaurados. Todo o trabalho durou quatro meses.
"Estofamento e capota foram refeitos no padrão e ficou lindo o interior do carro. Como todos os padrões de peças originais do carro estavam nele foi fácil fazer essa restauração. A parte de suspensão e elétrica foi revisada, colocamos pneus novos e as rodas também foram reformadas", acrescenta Théo.
Agora, segundo Théo, o Farus vai receber a placa preta, que vale para carros com 30 anos ou mais de fabricação, para modelos originais ou modificados, que sejam considerados de valor histórico. Essa placa é dada aos carros que sustentaram ao menos 80% de originalidade e conservação por 30 anos.
Quem é o homem do carro amarelo
O hábito de posar ao lado do carro amarelo começou há mais de duas décadas, quando costumava buscar a esposa no trabalho e ficava parado ao lado do veículo na esquina das avenidas Paulista e Consolação.
Com a fama, João Nunes passou a estacionar seu carro em esquinas e grandes avenidas de São Paulo, além de ter presença marcada em eventos.
Nos últimos anos, João ficou afastado das ruas paulistanas. No ano passado, ele passou por uma cirurgia no fêmur o fez dar uma pausa em suas saídas.
De acordo com familiares, após a restauração do seu Farus, os planos são de voltar a aparecer com seu esportivo em locais públicos da cidade.
Farus: a 'Ferrari brasileira'
Em meados da década de 1970 e nos anos 1980, a importação de carros era restrita no Brasil. Tal situação abria espaço para o surgimento de diversos automóveis nacionais com produção limitada - a maior parte deles com mecânica de modelos nacionais e carroceria de fibra de vidro.
Foi nessa época que a Farus, uma fabricante pouco conhecida até então, passou a chamar a atenção com seus carros com visual arrojado, inspirado nos europeus como Ferrari 308 GTB e Lotus Esprit.
A fabricante mineira, fundada por Alfio Russo e seu filho Giuseppe, teve até série especial criada em parceria com a grife italiana Gucci, antes de fechar as portas no início da década de 1990 - vitimada pela reabertura do mercado brasileiro aos veículos importados.
"É muito difícil precificar um carro desse porque ele é um fora de série raro. Em nosso leilão tivemos apenas um. Em 2021 leiloamos um Farus branco conversível, um veículo customizado, que há época o valor desejado era de R$ 50 mil", diz leiloeiro Joel Picelli, da Picelli Leilões.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.