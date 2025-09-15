Ele está de volta! Homem do carro amarelo recupera seu conversível lendário

Figura bastante conhecida por quem vive em São Paulo e tem mais de 40 anos, João Antônio Lara Nunes, que ficou conhecido como "o homem do carro amarelo" em breve estará pelas ruas da capital paulista - novamente acompanhado por seu lendário Farus amarelo ano 1989.

O veículo, que muitos pensam em ser uma Ferrari, foi restaurado e está pronto para voltar a circular - hoje com 78 anos, Nunes ganhou fama ao posar ao lado do bólido estacionado perto de vias movimentadas da capital paulista.

"O carro estava muito integro no geral, a parte de fibra estava muito boa, apesar de ter tido uma batida. Fizemos os reparos, desmontamos o veículo e fizemos uma pintura nova, na cor original. A fibra ficou impecável. Lanternas e faróis que estavam danificados foram trocados por novos", explica Theo Fontana, proprietário da empresa SP Customs, responsável pela restauração.