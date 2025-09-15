De 'T-Cross do futuro' a invasão chinesa, veja carros do Salão de Munique

VW ID. Cross Imagem: Daniel Neves/UOL

A Mercedes-Benz, por sua vez, revelou o carro-conceito elétrico AMG GT XX, com mais de 1.300 cv de potência e quatro portas, e promoveu a estria do novo GLC totalmente elétrico, que traz grade iluminada e chega para substituir o EQC.

Por sua vez, a BYD, que recentemente começou a operar na Europa, destacou no Salão de Munique a versão perua do sedã Seal, que no Brasil faz sucesso ao entregar alto desempenho nas acelerações a um custo mais baixo.

Para os saudosos do Chevrolet Corsa, saibam que o hatch segue firme e forte no mercado europeu como Opel Corsa. Dona da Opel, a Stellantis deixou claro que o compacto terá visa longa ao apresentar um conceito que antecipa novidades da sua próxima geração.

BMW iX3 Imagem: Jorge Moraes/UOL

Já a BMW, cuja sede mundial fica justamente em Munique, apostou suas fichas no novo iX3, variante elétrica do SUV médio que revela elementos de design e tecnologia que em breve estarão no sedã Série 3 e em outros modelos da montadora - como o painel de instrumentos digital instalado em toda a extensão da base do para-brisa.