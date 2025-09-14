Viatura bateu: quem paga conta em acidentes durante perseguições policiais

"Se o dano ocorrer por uma falha mecânica imprevisível ou por um acidente inevitável, por exemplo, não há que se falar em ressarcimento pelo servidor", diz.

Só os Estados Unidos têm o hábito de realizar a manobra PIT, em que a viatura faz o carro fugitivo rodar Imagem: José Camões da Silva

Também existem os excludentes de ilicitudes, que são casos específicos onde os fins justificam os meios, ainda que esses sejam normalmente errados. Seria o exemplo de um policial que quebra o vidro de um carro para salvar um bebê preso nele ou de um agente que invade uma casa sem mandado judicial para resgatar pessoas durante uma calamidade pública.

Mas usar a viatura para atingir um carro fuga não justificaria o excludente de ilicitude? A própria polícia entende que não, uma vez que esse método é, sobretudo, pouco eficiente e muito perigoso, sendo vedado na maioria dos carros.

"Nem sempre os motivos que levam um condutor a fugir se devem ao cometimento de um crime", diz a Polícia Militar de Minas Gerais em seu manual que define as regras de interceptação veicular.

Dessa forma, a batida intencional é desencorajada, antes de tudo, por aplicar força excessiva antes de que os policiais sequer entendam o porquê da pessoa não ter parado.