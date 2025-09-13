Chevrolet Spark: andamos no SUV elétrico chinês que vai concorrer com a BYD

De perfil dá para notar as caixas de rodas em formato quadrado, as rodas de 16 polegadas de liga leve e o tamanho compacto. São 'apenas' 4 metros de comprimento - 22 cm a mais que o Dolphin Mini, porém 12 cm a menos que o Dolphin.

Já o entre-eixos de 2,56 metros é o mesmo de VW Nivus ou Polo, por exemplo. Outros dados interessantes são os ângulos de ataque (22º) e saída (32º), além de 14 cm de vão livre do solo. O Spark não vai raspar em lombadas, valetas, rampas ou em calçadas mais protuberantes.

A traseira salienta bem o formato quadrado da carroceria. As lanternas retangulares estão nas extremidades e a abertura do porta-malas se dá de forma lateral igual ao Ford Ecosport, mas sem o estepe pendurado atrás. Aliás, esse SUV não tem estepe, vem com kit de reparo. Voltando ao porta-malas, são 355 litros de capacidade, mas pode ultrapassar os 900 litros com a fileira de bancos rebaixada.

Assim como Dolphin Mini no início, o Spark é homologado para levar apenas quatro passageiros. E a Chevrolet usa dados para justificar essa decisão. De acordo com a marca, 70% do público-alvo do SUV é casado, mas 60% sequer tem filhos e uma parcela de 35% tem um ou dois primogênitos. Ou seja: a GM acredita que quatro lugares são o suficiente.

Imagem: Divulgação

A fabricante, no entanto, admite a possibilidade do SUV elétrico montado no Ceará ter cinco lugares e vai aguardar a resposta do público e da demanda. Com potencial de ser um carro de aplicativo bastante procurado, talvez ter os cinco ocupantes seja bem importante.