Chevrolet Spark: andamos no SUV elétrico chinês que vai concorrer com a BYD

Como diz o ditado: se você não pode com eles, junte-se a eles. E foi isso que a General Motors fez. O Chevrolet Spark é um SUV chinês urbano que custa R$ 160 mil para concorrer com a BYD e se enfiar entre a dupla Dolphin Mini e Dolphin, os mais vendidos do segmento de elétricos.
O Spark na verdade se chama Baojun Yep Plus. Esse nome estranho é porque o SUV elétrico é um produto da GM com as parceiras chinesas SAIC e Wuling - esta última, inclusive, é responsável pelo Starlight S, um utilitário médio elétrico que vai resgatar o nome Captiva no Brasil em breve.
Voltando ao Spark, por aqui e na América Latina será vendido com a gravata da Chevrolet e até o fim do ano será montado em sistema SKD (onde as peças vêm importadas semidesmontadas) na antiga fábrica da Troller em Horizonte, no Ceará - com antecipou o UOL Carros.
A responsável será a Comexport, uma empresa de logística que vai se aventurar nesse mundo. Segundo a companhia, a capacidade inicial será para montar 400 carros por mês, mas com projetos de expansão a curto prazo. A unidade no Nordeste, inclusive, deve ser dividida com mais duas outras marcas ainda a serem anunciadas.
Como é o Spark?
Ao contrário da BYD, a Chevrolet aposta em um inédito SUV urbano para o segmento de elétricos de entrada no Brasil. E o design é um dos pontos que chama atenção por ser diferente e descontraído. O desenho é bem quadrado, quase um formato de caixa, os faróis full-LED ficam em nicho horizontal preto brilhante e tem quatro elementos que também piscam com a seta.
A grade, por sua vez, esconde o bocal de carregamento. O Spark tem bateria de 42 kWh que pode ser recarregada até 50 kW em corrente contínua (DC) e até 6,6 kW em corrente alternada (AC). Sob o capô há pequeno espaço para transportar o carregador portátil e cabo. São 35 litros, mas é preciso comprar o organizador à parte, como acessório.
Por fim, a dianteira tem um aplique plástico na parte inferior do para-choque para dar robustez ao jipinho. E, se você parar para pensar, lembra bastante o primeiro Chevrolet Tracker (aquele que foi feito com a Suzuki e também deu origem ao Vitara).
De perfil dá para notar as caixas de rodas em formato quadrado, as rodas de 16 polegadas de liga leve e o tamanho compacto. São 'apenas' 4 metros de comprimento - 22 cm a mais que o Dolphin Mini, porém 12 cm a menos que o Dolphin.
Já o entre-eixos de 2,56 metros é o mesmo de VW Nivus ou Polo, por exemplo. Outros dados interessantes são os ângulos de ataque (22º) e saída (32º), além de 14 cm de vão livre do solo. O Spark não vai raspar em lombadas, valetas, rampas ou em calçadas mais protuberantes.
A traseira salienta bem o formato quadrado da carroceria. As lanternas retangulares estão nas extremidades e a abertura do porta-malas se dá de forma lateral igual ao Ford Ecosport, mas sem o estepe pendurado atrás. Aliás, esse SUV não tem estepe, vem com kit de reparo. Voltando ao porta-malas, são 355 litros de capacidade, mas pode ultrapassar os 900 litros com a fileira de bancos rebaixada.
Assim como Dolphin Mini no início, o Spark é homologado para levar apenas quatro passageiros. E a Chevrolet usa dados para justificar essa decisão. De acordo com a marca, 70% do público-alvo do SUV é casado, mas 60% sequer tem filhos e uma parcela de 35% tem um ou dois primogênitos. Ou seja: a GM acredita que quatro lugares são o suficiente.
A fabricante, no entanto, admite a possibilidade do SUV elétrico montado no Ceará ter cinco lugares e vai aguardar a resposta do público e da demanda. Com potencial de ser um carro de aplicativo bastante procurado, talvez ter os cinco ocupantes seja bem importante.
E o conjunto elétrico? O motor dianteiro produz 101 cv e 18,3 kgfm. A bateria é de lítio-ferro-fosfato (LFP) e fornece uma autonomia de 258 km. É menor que os 291 km do Dolphin. Já o 0 a 100 km/h é feito em 11,2 segundos e a máxima é de 150 km/h.
E como anda?
A primeira impressão do Chevrolet Spark foi bem positiva. Chama atenção o acabamento com revestimentos macios ao toque por toda a cabine e ainda materiais que imitam a fibra de carbono e aço escovado. O teto alto ainda aumenta a sensação de amplitude da cabine e o para-brisa não é tão inclinado.
O volante tem inspiração retrô e nas antigas gerações do esportivo Camaro. O painel de instrumentos digital com tela de 8,8 polegadas tem uma boa quantidade informações e a central com tela de 10,1 polegadas reúne as principais funcionalidades do carro, projeta as câmeras e 360° e os três modos de condução: Eco, Normal e Sport. Botões? Poucos. Apenas para ajustes da ventilação e temperatura do ar-condicionado, mas que pode ser feita no multimídia também.
Em movimento, o Spark mostra sua aptidão para o ambiente urbano. A Chevrolet fez diversas adaptações do carro vindo da China e foram mais de 150 mil km de testes. O resultado é acerto de suspensão bem interessante. Mais responsivos que os BYD, porém sem estragar o conforto e sem repassar tanto as imperfeições do asfalto. Os pneus de perfil alto e as "pequenas" rodas aro 16 também ajudam nessa sensação.
Apesar dos números humildes de potência e torque, o SUV circula sem problemas nas ruas - seja para sair da inércia ou para uma retomada mais robusta de velocidade. A entrega imediata do torque faz o jipinho cantar pneu em qualquer acelerada mais forte. Os freios têm uma boa modulação e os três níveis de regeneração permitem dirigir o modelo apenas com o pedal do acelerador. Basta se acostumar.
Com quase 1,80 m de altura, o Spark tem centro de gravidade mais alto. Isso faz a carroceria adernar em trocas rápidas de direção e curvas mais fechadas. A GM diz também que ajustou a direção elétrica, mas ela é bem leve e fica devendo um pouco mais de precisão especialmente em velocidades mais elevadas. Em uma rodovia pode haver um pouco de desconfiança da estabilidade e também do controle por parte do motorista - igual acontece no Dolphin Mini, por exemplo.
Outro ponto positivo do Spark é o sistema de segurança semiautônoma. O SUV elétrico chega com pacote completo: controle de cruzeiro adaptativo (ACC), auxílio em curvas, correção de trajetória, centralização em faixa e frenagem automática de emergência. Traz ainda comutação automática de faróis e alerta de colisão frontal.
Como um carro elétrico de entrada o Spark chega com um conjunto interessante. Além de ser um SUV compacto, tem muito apelo estético, espaço e uma lista expressiva de itens de série e segurança.
