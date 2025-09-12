Novo Toyota Corolla tem estilo de carro elétrico e é revelado antes da hora
A nova geração do Toyota Corolla está próxima de estrear, e o processo de homologação do sedã acabou gerando suas primeiras imagens conhecidas que acabaram vazando na internet.
O próximo Corolla que surgiu em fotos tem dianteira futurista, com faróis inspirados no híbrido Prius atualmente vendido no exterior.
A 12ª geração do sedã manterá, assim como a atual, lançada no Brasil em 2019, opções híbridas e a combustão, mas pode trazer novos motores.
Visual renovado
O novo Toyota Corolla foi revelado através de documentação do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China.
O que mais chama atenção é a dianteira, cujos faróis em pinça vêm sendo adotados em lançamentos recentes da marca japonesa.
A nova geração até manterá a silhueta atual, com capô de caimento suave e alinhado ao para-brisa. Por outro lado, uma barra de LEDs que cruza a dianteira do veículo promete chamar atenção.
Atrás, as mudanças são mais sutis, com leve redesenho das lanternas e para-choque mais encorpado.
Em termos de dimensões, a próxima geração ficará cerca de 10 cm maior: serão 4,71 m de comprimento e 2,75 m de entre-eixos. Os equipamentos opcionais já adiantados incluem teto solar e rodas de aro 17.
Mecânica atualizada
As versões mais baratas do novo Toyota Corolla devem utilizar o motor 2.0 aspirado de 171 cv (no Brasil, na geração atual, são 175 cv). Os modelos híbridos manterão o 1.8, unido ao motor elétrico.
Isso na China, em um primeiro momento, de acordo com o site Carscoops. Posteriormente, haverá introdução de motor 1.5 que rende cerca de 130 cv — ou 180 cv, se turbinado.
Esse propulsor poderá acompanhar um motor elétrico e a Toyota pode introduzir uma variante híbrida plug-in, inédita.
A cabine deverá trazer incrementos como central multimídia flutuante de tamanho maior e até um quadro de instrumentos estilo cockpit, já usado nos novos Prius e Camry.
Com a homologação já ocorrendo na China, o novo Corolla deve ser anunciado em ainda neste ano. No Brasil, a próxima geração do sedã deve ser apresentada entre 2026 e 2027.
