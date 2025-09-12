Novo Toyota Corolla tem estilo de carro elétrico e é revelado antes da hora

A nova geração do Toyota Corolla está próxima de estrear, e o processo de homologação do sedã acabou gerando suas primeiras imagens conhecidas que acabaram vazando na internet.

O próximo Corolla que surgiu em fotos tem dianteira futurista, com faróis inspirados no híbrido Prius atualmente vendido no exterior.

A 12ª geração do sedã manterá, assim como a atual, lançada no Brasil em 2019, opções híbridas e a combustão, mas pode trazer novos motores.