Bandeira vermelha traz taxa que penaliza recarga de carro elétrico em casa

Na semana passada, a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que, neste mês, a conta de luz trará a Bandeira Vermelha mantida no patamar 2, onerando o consumidor, por conta do baixo índice de chuvas, que motivou maior acionamento de termelétricas.

Isso significa que a cobrança de energia elétrica manterá acréscimo de aproximadamente 8 centavos para cada kWh de energia consumido. Além disso, a agência manteve taxa de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumido - a medida penaliza clientes que mais gastam energia elétrica, especialmente usuários que efetuam a recarga de carros elétricos e híbridos plug-in em casa.

Especificamente no caso de carros elétricos, muitos modelos já trazem bateria com capacidade acima de 60 kWh e alguns veículos contam com armazenamento igual ou superior a 100 kWh. Portanto, bastariam menos de duas recargas completas para a incidência da taxa extra, sem incluir a cobrança regular do consumo energético.