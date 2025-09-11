Quem é bilionário de 32 anos que comprou 'carro voador' por R$ 700 mil

O magnata americano Palmer Luckey, 32, celebrou neste final de semana a compra de uma aeronave elétrica de decolagem e aterrisagem vertical, mais conhecida como "carro voador''. A aquisição foi um marco nesse novo mercado, que há alguns anos parecia ser uma realidade distante e futurística.

Quem é o bilionário

Luckey é descrito por muitos como o ''empresário mais estranho e legal do mundo". Ele também é conhecido por seu estilo característico, com mullet e cavanhaque, além de quase sempre estar vestido com shorts, chinelo e camisa com estampa —que viraram seu traje profissional padrão.

O empresário se interessou por tecnologia cedo. De acordo com a imprensa americana, ele foi educado na infância em casa pela sua mãe em Long Beach, na Califórnia (EUA), e teve suas primeiras aulas de engenharia trabalhando em carros com seu pai.