Quem é bilionário de 32 anos que comprou 'carro voador' por R$ 700 mil

O magnata americano Palmer Luckey, 32, celebrou neste final de semana a compra de uma aeronave elétrica de decolagem e aterrisagem vertical, mais conhecida como "carro voador''. A aquisição foi um marco nesse novo mercado, que há alguns anos parecia ser uma realidade distante e futurística.
Quem é o bilionário
Luckey é descrito por muitos como o ''empresário mais estranho e legal do mundo". Ele também é conhecido por seu estilo característico, com mullet e cavanhaque, além de quase sempre estar vestido com shorts, chinelo e camisa com estampa —que viraram seu traje profissional padrão.
O empresário se interessou por tecnologia cedo. De acordo com a imprensa americana, ele foi educado na infância em casa pela sua mãe em Long Beach, na Califórnia (EUA), e teve suas primeiras aulas de engenharia trabalhando em carros com seu pai.
O homem é bilionário desde seus 20 anos. Ainda jovem, ele abandonou a Universidade do Estado da Califórnia para fundar sua primeira empresa, a Oculus, que desenvolveu a tecnologia de óculos de realidade virtual para jogos. Ele a vendeu em 2014 para o Facebook por US$ 2,3 bilhões.
Após a venda, ele entrou para lista de empreendedores mais ricos dos EUA com menos de 40 anos. Em 2016, ele foi colocado na 22ª posição no ranking com 40 pessoas realizado pela Forbes.
Em 2017, usou a fortuna adquirida para abrir uma empresa de tecnologia militar. A Anduril produz armas autônomas e de inteligência artificial para atender "necessidades militares no campo de batalha". Segundo a Forbes, a startup foi avaliada em US$ 8,5 bilhões por investidores privados no final de 2022.
O próprio governo americano é um de seus clientes. O Pentágono compra as armas, fica com algumas e envia outras para a Ucrânia para abastecer a guerra contra a Rússia. Além do próprio país, a empresa disse fornecer ainda produtos para o Reino Unido.
O 'carro voador'
O bilionário acaba de adicionar um veículo inusitado à sua coleção. Durante o final de semana, ele realizou seu primeiro voo com o novo brinquedo em Carlsbad, na Califórnia (EUA). O vídeo do momento foi divulgado pela fabricante Jetson e já atingiu mais de 1 milhão de visualizações no Youtube.
Luckey havia encomendado o carro voador em 2023. "A entrega demorou um pouco mais do que o previsto. Fomos muito transparentes durante todo o processo, e Palmer apreciou as atualizações — ele frequentemente comentava: 'Parece que vocês estão fazendo tudo certo. Não tenham pressa e façam direito'", contou Tomasz Patan, fundador da Jetson.
Ele pagou o valor de US$ 128 mil (quase R$ 700 mil, na conversão atual) por ele. A empresa fabricante informa, em seu site, que é necessário dar uma entrada de US$ 8.000, enquanto o restante pode ser pago na entrega. Para este ano e para o próximo, as encomendas já foram encerradas e estão disponíveis só para 2027.
A aeronave pode chegar a 102 km/km e tem tempo de voo estimado em 20 minutos. "Com entregas adicionais planejadas nos EUA e na Europa, a Jetson acelera rumo a um futuro onde voar será tão acessível quanto dirigir'', falou a empresa em comunicado à imprensa.
