Assine UOL
CarrosManutenção e Segurança

Pneu de carro elétrico e híbrido é diferente; veja o que muda

Raphael Panaro
Colaboração para o UOL
Atualizada em
Imagem
Imagem: Divulgação

Os pneus talvez sejam a parte mais importante de automóvel. Isso porque são os únicos pontos de contato do carro com o solo. A chamada banda de rodagem é crucial alterar e manter a direção do veículo, absorver impactos, transferir forças de tração e frenagem e, claro, suportar cargas.

Em carros elétricos e híbridos, por sua vez, os compostos precisam ser ainda mais tecnológicos, construídos exclusivamente para suportar uma carga de peso ainda maior (por causa da bateria e dos componentes eletrificados) e com todo o esforço de torque - especialmente dos elétricos, nos quais ele é instantâneo. Mas não é só isso.

"A resistência ao rolamento precisa ser menor, tudo para aumentar a autonomia das baterias, que é algo essencial para esses tipos de veículos", conta Fabio Magliano, gerente de Produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Quanto menor a resistência ao rolamento, menor o consumo de energia - e isso vale tanto para carros a combustão quanto para eletrificados. E ainda existe outra fator.

Imagem
Imagem: Divulgação

"Como o motor dos elétricos não gera barulho, o som que se destaca em um carro elétrico é o do contato do pneu com o solo. Por isso. o pneu deve ser mais silencioso, com uma banda de rodagem que emita menos ruído", completa o especialista.

Além de ter que lidar com torque, ruído, carga extra, menor resistência ao rolamento e durabilidade, os pneus precisam também gerar aderência. E balancear essa equação é difícil, segundo Magliano, da Pirelli.

"O processo de produção de um pneu começa com testes virtuais, que reduzem a construção de protótipos e aceleram o processo. Em seguida, fazemos mais de 40 testes práticos, em laboratórios e na pista antes de um pneu ficar pronto para o consumidor utilizá-lo em seu veículo".

Mito?

Imagem
Imagem: Divulgação
Continua após a publicidade

Há uma espécie de crença de que pneus em carros elétricos têm uma durabilidade menor justamente por terem de lidar com torque alto, o que gera mais desgaste.

Será que é verdade? O especialista da Pirelli explica.

"Esse tipo de pneu é exposto a fatores diferentes dos pneus de veículos a combustão, como o torque instantâneo, peso maior e frenagem regenerativa. Mas a durabilidade de um pneu depende de muitos outros fatores, como estilo de direção, manutenção correta e condições climáticas", afirma Magliano.

Como em qualquer outro tipo de veículo, a manutenção dos pneus é crucial. A pressão do ar deve ser verificada regularmente e ajustada conforme as indicações da fabricante do veículo.

Outra dica é manter sempre o alinhamento correto das rodas para reduzir o desgaste dos pneus. Esse processo deve ser feito a cada seis meses ou após situações de batida no meio-fio ou se cair em um buraco mais profundo.

Marcação TWI entre os sulcos da banda de rodagem serve para informar desgaste do pneu
Marcação TWI entre os sulcos da banda de rodagem serve para informar desgaste do pneu Imagem: Divulgação
Continua após a publicidade

Um especialista pode verificar o desgaste excessivo, principalmente nos ombros do pneu, e recomendar o alinhamento ou até mesmo um rodízio, caso seja necessário.

"Vale ficar sempre de olho no TWI [Tread Wear Indicator], que são indicadores de desgaste do pneu. Quando o desgaste chegar até esses indicadores, que ficam dentro dos sulcos do pneu, é indicado que o pneu chegou ao fim de sua vida útil, e precisa ser substituído", comenta Magliano.

Chegou a hora de trocar? A recomendação da Pirelli, por exemplo, é que não haja nenhum tipo de modificação na especificação original dos pneus.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.