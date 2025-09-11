Pneu de carro elétrico e híbrido é diferente; veja o que muda

Os pneus talvez sejam a parte mais importante de automóvel. Isso porque são os únicos pontos de contato do carro com o solo. A chamada banda de rodagem é crucial alterar e manter a direção do veículo, absorver impactos, transferir forças de tração e frenagem e, claro, suportar cargas.



Em carros elétricos e híbridos, por sua vez, os compostos precisam ser ainda mais tecnológicos, construídos exclusivamente para suportar uma carga de peso ainda maior (por causa da bateria e dos componentes eletrificados) e com todo o esforço de torque - especialmente dos elétricos, nos quais ele é instantâneo. Mas não é só isso.

"A resistência ao rolamento precisa ser menor, tudo para aumentar a autonomia das baterias, que é algo essencial para esses tipos de veículos", conta Fabio Magliano, gerente de Produtos Car e Motorsport da Pirelli para a América Latina.

Quanto menor a resistência ao rolamento, menor o consumo de energia - e isso vale tanto para carros a combustão quanto para eletrificados. E ainda existe outra fator.