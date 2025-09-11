Golpe na recarga cria exigência de caução e clientes se esquecem do troco

Com o aumento expressivo nas vendas de carros elétricos e híbridos plug-in ao longo dos últimos dois anos no Brasil, também tem crescido a oferta de eletropostos no país, de diferentes operadoras e com variação no tempo e no custo de carregamento.

Para utilizar o serviço e efetuar o devido pagamento, que costuma ser por cada kWh consumido, é necessário baixar o aplicativo do respectivo ponto de recarga, que costuma estar acessível via QR Code, e cadastrar uma forma que pagamento - que costuma ser por meio de cartão de crédito e débito ou mediante Pix.

Há operadoras de eletropostos que, logo após a recarga, cobram automaticamente o valor proporcional à quantidade de energia armazenada em kWh. Contudo, há empresas que exigem a compra de créditos antes da recarga via cartão ou Pix.