Citroën Basalt Dark Edition, de R$ 115 mil, é o rei do custo-benefício

Tem retomadas robustas e vai de zero a 100 km/h em 9,6 segundos, de acordo com a marca francesa. É um bom número. Sem falar que o motor não trepida tanto. Em acelerações mais fortes, no entanto, o isolamento acústico fica devendo um pouco.

O que também não combina com a proposta esportiva do SUV cupê é a posição de dirigir alta, mas quem compra este tipo de carro gosta de se sentir um pequeno degrau acima no trânsito. A compensação vem no acerto de suspensão que consegue, ao mesmo tempo, ser confortável para andar na cidade e ainda filtra boa parte da buraqueira das ruas brasileiras sem chacoalhar muito quem vai dentro.

O Basalt, claro, mantém o ótimo espaço interno para um SUV compacto: são 2,64 metros de distância entre-eixos e o porta-malas carrega muita bagagem (490 litros). S

em falar na lista de equipamentos bem completa para os R$ 114.990: tem monitoramento pressão dos pneus, Apple CarPlay e Android Auto sem fio, painel de instrumentos digital com tela de sete polegadas e multimídia de 10,25 polegadas - que, agora, traz bordas mais finas (mas que não fazem muita diferença porque ainda há uma grande parte preta interna, principalmente, quando o smartphone está espelhado).

A relação de equipamentos traz, ainda, câmera de ré com sensores traseiros de estacionamento, ar-condicionado digital e assistente de partida em rampa.

Faltam faróis de LED, carregador por indução e mais equipamentos de segurança, como seis airbags e algum tipo de assistência semiautônoma.