Carregador portátil é essencial em carros eletrificados, mas exige cuidados

Esta edição do programa Carona fala da importância do carregador portátil para quem usa ou é proprietário de carros híbridos plug-in e elétricos.

Hoje em dia, a maior parte desses automóveis já é vendida com o aparelho, que traz a vantagem de recarregar a bateria na rede elétrica da casa ou do escritório. sem depender da disponibilidade de eletropostos.

Contudo, para utilizar o aparelho com segurança, é preciso verificar se a instalação elétrica do imóvel está adequada ao uso do carregador portátil, que demanda tomada de 20 Amperes e aterramento, em nome da segurança.