Carona

Carregador portátil é essencial em carros eletrificados, mas exige cuidados

Alessandro Reis
Do UOL, em São Paulo (SP)
Atualizada em

Esta edição do programa Carona fala da importância do carregador portátil para quem usa ou é proprietário de carros híbridos plug-in e elétricos.

Hoje em dia, a maior parte desses automóveis já é vendida com o aparelho, que traz a vantagem de recarregar a bateria na rede elétrica da casa ou do escritório. sem depender da disponibilidade de eletropostos.

Contudo, para utilizar o aparelho com segurança, é preciso verificar se a instalação elétrica do imóvel está adequada ao uso do carregador portátil, que demanda tomada de 20 Amperes e aterramento, em nome da segurança.

Esse tipo de carregador pode não ser tão potente quanto wallboxes, tampouco quanto pontos de recarga rápida, mas algumas horas na tomada bastam para o carregamento da bateria da maioria dos modelos híbridos plug-in, por exemplo.

Carros totalmente elétricos demandam mais tempo de recarga, mas uma noite de descanso, em casa, ou a duração do expediente, no trabalho, costumam ser suficientes para abastecer boa parte ou a totalidade da capacidade de armazenamento de energia da bateria.

VW Jetta GLI retorna com novo visual

Imagem
Imagem: Divulgação

Esta edilão também conta tudo sobre a volta do sedã esportivo Volkswagen Jetta GLI ao mercado brasileiro.

Reestilizado, o automóvel importado do México exibe grade, faróis e para-choque dianteiro redesenhados, enquanto as lanternas traseiras também são novas e passam a ser interligadas por uma barra iluminada de LEDs.

A parte mecânica mantém o motor 2.0 turbo a gasolina de 231 cv e o câmbio de dupla embreagem e sete velocidades, com tração dianteira.

O preço e a data de início das vendas ainda serão anunciados pela marca alemã.

VW Golf GTI está de volta ao Brasil

Imagem
Imagem: Divulgação

Nesta edição, o Carona também destaca a volta do Volkswagen Golf GTI ao mercado brasileiro, após seis anos de ausência do hatch esportivo.

Agora na oitava geração, o GTI está em pré-venda desde o último sábado (6), com preços sugeridos a partir de R$ 430 mil para concorrer com Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla.

O novo Golf GTI será comercializado com motor 2.0 turbo a gasolina de 245 cv, gerenciado pela transmissão automática DSG de dupla embreagem e sete marchas. Como manda a tradição, a tração é dianteira, enquanto a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,1 segundos, informa a fabricante.

Prestes a completar 50 anos em 2026, o hatch apimentado da Volkswagen virá em lote reduzido e será o primeiro modelo da marca alemã comercializado em nosso país com o logotipo dianteiro iluminado.

Toyota lança 'van da Hilux'

Imagem
Imagem: Jorge Moraes/UOL

desta semana conta tudo sobre a estreia da Toyota na categoria de vans e furgões no Brasil.

A marca japonesa acaba de lançar em nosso mercado a Hiace, van de passageiros fabricada na Argentina sobre a mesma base mecânica e estrutural da picape Hilux e do SUV SW4.

Neste primeiro momento, a novidade estreia na versão única Minibus com 16 lugares, que tem preço sugerido de R$ 364.990 e chega para disputar clientes de modelos tradicionais como Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e Ford Transit.

A Toyota, inclusive, promete trazer ao Brasil ainda neste ano versão furgão da novidade.

Assim como Hilux e SW4, a Hiace traz construção de carroceria sobre chassi e mecânica com motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático de seis marchas. Na van, a potência é de 174 cv e o torque chega a 45,8 kgfm, enquanto a tração é sempre traseira.

Por fim, o apresentador Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.

