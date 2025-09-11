Carregador portátil é essencial em carros eletrificados, mas exige cuidados

Esta edição do programa Carona fala da importância do carregador portátil para quem usa ou é proprietário de carros híbridos plug-in e elétricos.
Hoje em dia, a maior parte desses automóveis já é vendida com o aparelho, que traz a vantagem de recarregar a bateria na rede elétrica da casa ou do escritório. sem depender da disponibilidade de eletropostos.
Contudo, para utilizar o aparelho com segurança, é preciso verificar se a instalação elétrica do imóvel está adequada ao uso do carregador portátil, que demanda tomada de 20 Amperes e aterramento, em nome da segurança.
Esse tipo de carregador pode não ser tão potente quanto wallboxes, tampouco quanto pontos de recarga rápida, mas algumas horas na tomada bastam para o carregamento da bateria da maioria dos modelos híbridos plug-in, por exemplo.
Carros totalmente elétricos demandam mais tempo de recarga, mas uma noite de descanso, em casa, ou a duração do expediente, no trabalho, costumam ser suficientes para abastecer boa parte ou a totalidade da capacidade de armazenamento de energia da bateria.
VW Jetta GLI retorna com novo visual
Esta edilão também conta tudo sobre a volta do sedã esportivo Volkswagen Jetta GLI ao mercado brasileiro.
Reestilizado, o automóvel importado do México exibe grade, faróis e para-choque dianteiro redesenhados, enquanto as lanternas traseiras também são novas e passam a ser interligadas por uma barra iluminada de LEDs.
A parte mecânica mantém o motor 2.0 turbo a gasolina de 231 cv e o câmbio de dupla embreagem e sete velocidades, com tração dianteira.
O preço e a data de início das vendas ainda serão anunciados pela marca alemã.
VW Golf GTI está de volta ao Brasil
Nesta edição, o Carona também destaca a volta do Volkswagen Golf GTI ao mercado brasileiro, após seis anos de ausência do hatch esportivo.
Agora na oitava geração, o GTI está em pré-venda desde o último sábado (6), com preços sugeridos a partir de R$ 430 mil para concorrer com Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla.
O novo Golf GTI será comercializado com motor 2.0 turbo a gasolina de 245 cv, gerenciado pela transmissão automática DSG de dupla embreagem e sete marchas. Como manda a tradição, a tração é dianteira, enquanto a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,1 segundos, informa a fabricante.
Prestes a completar 50 anos em 2026, o hatch apimentado da Volkswagen virá em lote reduzido e será o primeiro modelo da marca alemã comercializado em nosso país com o logotipo dianteiro iluminado.
Toyota lança 'van da Hilux'
desta semana conta tudo sobre a estreia da Toyota na categoria de vans e furgões no Brasil.
A marca japonesa acaba de lançar em nosso mercado a Hiace, van de passageiros fabricada na Argentina sobre a mesma base mecânica e estrutural da picape Hilux e do SUV SW4.
Neste primeiro momento, a novidade estreia na versão única Minibus com 16 lugares, que tem preço sugerido de R$ 364.990 e chega para disputar clientes de modelos tradicionais como Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e Ford Transit.
A Toyota, inclusive, promete trazer ao Brasil ainda neste ano versão furgão da novidade.
Assim como Hilux e SW4, a Hiace traz construção de carroceria sobre chassi e mecânica com motor 2.8 turbodiesel e câmbio automático de seis marchas. Na van, a potência é de 174 cv e o torque chega a 45,8 kgfm, enquanto a tração é sempre traseira.
Por fim, o apresentador Jorge Moraes responde dúvidas da audiência sobre o mercado automotivo no quadro Fala Carona.
