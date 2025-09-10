Prédios tortos devem tornar túnel Santos-Guarujá único na América Latina

Na última sexta-feira (5), foi definida, por meio de leilão, a empresa responsável pela construção do túnel Santos-Guarujá, cuja obra deve começar ainda em 2025.

O trabalho ficará a cargo do grupo Mota-Engil, de Portugal, que fará história: o equipamento viário deverá ser o primeiro túnel submerso da América Latina, ao invés de ser escavado sob o leito das águas.

A opção pelo túnel submerso, erguido sobre o fundo do mar, é a única possível, apontam estudos técnicos. Os motivos para isso incluem o tráfego aéreo na Baixada Santista e o solo instável, que deu origem aos famosos prédios 'tortos' de Santos.