Carros já são capazes de sugerir 'aposentadoria' de motorista; saiba como

A população mundial está vivendo cada vez mais e isso vale para os motoristas em circulação.

Por motivos óbvios, a legislação de trânsito não determina um limite de idade para dirigir - no Brasil, a diferença é que, quanto mais velho o motorista, menor é o prazo para a renovação da respectiva CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que requer a aprovação em exame médico.

Para condutores com até 50 anos de idade, a validade é de uma década; o prazo cai para cinco anos a condutores de 50 a 69 anos; já quem tiver 70 anos ou mais deve renovar a habilitação a cada três anos.