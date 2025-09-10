Carregador portátil é salvação de híbrido e elétrico, mas use com segurança

Nesta semana, o programa Carona destaca, no quadro Autosserviço, como o carregador portátil deve ser utilizado com segurança por usuários de carros elétricos e híbridos plug-in.

Tal equipamento é projetado para utilizar tomadas de 20 Amperes na rede elétrica de casa ou do escritório, mas, para que funcione a contento, a fiação deve necessariamente estar aterrada.

O carregador portátil vem de fábrica em muitos veículos eletrificados e é um aliado para reduzir a dependência de infraestrutura de eletropostos no uso cotidiano desse tipo de carro.