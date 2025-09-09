Quem é o influenciador que teve carro de R$ 5 mi danificado em posto de SP

O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, mais conhecido como Buzeira, que acumula 15,4 milhões de seguidores nas redes sociais, recentemente chamou a atenção nas redes sociais por organizar um evento que terminou em vandalismo em um posto de combustíveis em Olímpia, no interior de SP.

O episódio ocorreu na noite do último dia 2, após ele prometer a seus seguidores entregar bichos de pelúcia com dinheiro dentro.

Segundo a Prefeitura de Olímpia, houve um registro de ocorrência por dano e depredação no posto de combustíveis, além de furto de produtos. Funcionários tentaram impedir uma invasão na conveniência fechando as portas do local. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamados para dispensar a aglomeração.