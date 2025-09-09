Quem é o influenciador que teve carro de R$ 5 mi danificado em posto de SP

O influenciador Bruno Alexssander Souza da Silva, mais conhecido como Buzeira, que acumula 15,4 milhões de seguidores nas redes sociais, recentemente chamou a atenção nas redes sociais por organizar um evento que terminou em vandalismo em um posto de combustíveis em Olímpia, no interior de SP.
O episódio ocorreu na noite do último dia 2, após ele prometer a seus seguidores entregar bichos de pelúcia com dinheiro dentro.
Segundo a Prefeitura de Olímpia, houve um registro de ocorrência por dano e depredação no posto de combustíveis, além de furto de produtos. Funcionários tentaram impedir uma invasão na conveniência fechando as portas do local. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram chamados para dispensar a aglomeração.
Além da depredação no posto de combustíveis, Buzeira usou as redes sociais para mostrar sua McLaren 675 LT, cujo para-brisa teria sido danificado durante o tumulto com seus seguidores. Segundo a Tabela Fipe, o esportivo inglês tem preço médio de R$ 5,2 milhões para exemplares modelo 2022. Um zero-quilômetro custa aproximadamente R$ 5,4 milhões, de acordo com a Fipe.
"Dei tanto presente lá, vários ouros, e tomei um prejuízo", diz ele na postagem. "Esse vidro aqui, tem gente falando que é uns R$ 70 mil. Eu nem parei pra pesquisar, tomara que seja menos, porque quando eu quebrei o vidro lateral foi R$ 25 mil."
Quem é Buzeira
Buzeira tem 28 anos e é natural do bairro de Itaquera, na Zona Leste de São Paulo. Nas redes sociais, ele exibe sua rotina, incluindo carros de luxo e ações sociais que promove.
Ele iniciou sua trajetória durante a pandemia de covid-19, quando decidiu rifar sua própria moto depois de ser demitido. Na época, arrecadou R$ 40 mil e, desde então, iniciou uma série de sorteios e rifas de carros e artigos de luxo em suas redes sociais.
Buzeira faz questão de exibir seus carros de luxo no Instagram e em outras redes. Em sua garagem ele tem diversos veículos importados, incluindo três Lamborghini com valor médio de R$ 4 milhões cada. Um dos modelos mais usados pelo influenciador é o Huracán EVO Spyder, avaliado em R$ 4,8 milhões.
Amizade com Neymar e polêmicas
O influenciador também coleciona polêmicas. Nas redes sociais, ele compartilha a amizade que tem com o jogador Neymar e, em 2023, mostrou um colar de ouro que deu de presente ao jogador durante o cruzeiro "Ney em Alto Mar". Segundo ele, a peça vale R$ 2 milhões.
Ele também viralizou na internet no início do ano após compartilhar um vídeo lamentando a perda de R$ 1 milhão durante uma jogatina de pôquer na casa do jogador.
O influenciador também foifoi alvo de operação de busca e apreensão da PF (Polícia Federal) sobre os sorteios que promove.
"Levaram todos os meus veículos, mas nada foi comprovado contra mim. Isso, na verdade, acabou me dando mais um empurrãozinho, pois foi o que me fez viralizar na internet", disse Buzeira à época.
Os bens foram devolvidos, mas ele ainda é investigado.
O caso tramita na 1ª Vara de Crimes Tributários do Foro criminal da Barra Funda, em São Paulo.
