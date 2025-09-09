Mesmo com venda restrita, Golf GTI tem 1º lote esgotado em um fim de semana

O Golf GTI volta após seis anos de ausência do mercado brasileiro com preços sugeridos de R$ 430 mil para a versão com bancos de tecido xadrez e resfriamento e de R$ 445 mil para a variante com bancos de couro com aquecimento e resfriamento.

No caso do Golf GTI. a Volkswagen estabeleceu algumas exigências para venda do modelo. Para encomendar o veículo, cuja disponibilidade é restrita a um CPF ou CNPJ por cliente, é necessário já ter adquirido algum esportivo da Volks, seja da versão GTS, GLI ou GTI, ou de outra marca do Grupo Volkswagen.

Além disso, a VW restringiu a venda a um CPF ou CNPJ por cliente e estabeleceu sinal de 10% do preço do veículo para efetuar a reserva do automóvel.

Disponível nas cores Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro, o Golf GTI vem importado da Alemanha - onde, a convite da Volkswagen, o UOL Carros já teve a oportunidade de testar o veículo.

Atualmente na oitava geração, o hatch vem equipado com o motor 2.0 turbo EA888 de quarta geração, ajustado para render 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque.

Com esse conjunto e o gerenciamento do câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,1 segundos, de acordo com a Volks. Como é tradicional no GTI, a tração é dianteira.