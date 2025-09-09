Mesmo com venda restrita, Golf GTI tem 1º lote esgotado em um fim de semana
Com pré-vendas iniciadas no último sábado (6) e previsão de entrega das primeiras unidades em março de 2026, o Golf GTI teve o lote inicial de 350 unidades esgotado em fim de semana - informa a Volkswagen.
De acordo com a marca alemã, a lista de espera atualmente é formada por mais de 400 clientes e, devido à alta demanda pelo hatch esportivo, "excepcionalmente" um segundo lote de 150 exemplares será aberto ainda nesta semana.
Dessa forma, serão disponibilizados 500 exemplares do modelo para o Brasil ao longo de 2025.
O Golf GTI volta após seis anos de ausência do mercado brasileiro com preços sugeridos de R$ 430 mil para a versão com bancos de tecido xadrez e resfriamento e de R$ 445 mil para a variante com bancos de couro com aquecimento e resfriamento.
No caso do Golf GTI. a Volkswagen estabeleceu algumas exigências para venda do modelo. Para encomendar o veículo, cuja disponibilidade é restrita a um CPF ou CNPJ por cliente, é necessário já ter adquirido algum esportivo da Volks, seja da versão GTS, GLI ou GTI, ou de outra marca do Grupo Volkswagen.
Além disso, a VW restringiu a venda a um CPF ou CNPJ por cliente e estabeleceu sinal de 10% do preço do veículo para efetuar a reserva do automóvel.
Disponível nas cores Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro, o Golf GTI vem importado da Alemanha - onde, a convite da Volkswagen, o UOL Carros já teve a oportunidade de testar o veículo.
Atualmente na oitava geração, o hatch vem equipado com o motor 2.0 turbo EA888 de quarta geração, ajustado para render 245 cv de potência e 37,7 kgfm de torque.
Com esse conjunto e o gerenciamento do câmbio automatizado de dupla embreagem e sete marchas, a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,1 segundos, de acordo com a Volks. Como é tradicional no GTI, a tração é dianteira.
