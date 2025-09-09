Jetta GLI volta ao Brasil com novo visual e alma esportiva em corpo de sedã

O preço e a data de início das vendas ainda serão anunciados pela marca alemã.

VW Golf GTI está de volta ao Brasil

Imagem: Divulgação

Nesta edição, o Carona também destaca a volta do Volkswagen Golf GTI ao mercado brasileiro, após seis anos de ausência do hatch esportivo.

Agora na oitava geração, o GTI está em pré-venda desde o último sábado (6), com preços sugeridos a partir de R$ 430 mil para concorrer com Honda Civic Type R e Toyota GR Corolla.

O novo Golf GTI será comercializado com motor 2.0 turbo a gasolina de 245 cv, gerenciado pela transmissão automática DSG de dupla embreagem e sete marchas. Como manda a tradição, a tração é dianteira, enquanto a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 6,1 segundos, informa a fabricante.