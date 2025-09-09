Citroën C3 XTR: como anda e o que traz o novo hatch aventureiro 'barato'

Lançada no começo de 2022, a nova e terceira geração do modelo procura um espaço no mercado brasileiro. Com 21.080 unidades emplacadas em 2024 e 26.578 em 2023, o compacto ocupa as últimas posições no segmento - só à frente do Peugeot 208. Perde por ampla margem para rivais, digamos, diretos, como Renault Kwid e Fiat Mobi.

De janeiro a agosto de 2025, foram comercializados 8.254 exemplares - no mesmo período do ano passado, o C3 registrava 14.140 emplacamentos.

Imagem: Divulgação

A configuração XTR, sigla que vem da palavra inglesa "extreme" (extremo), é a investida da vez para mudar este panorama. Custa R$ 88.990 e se posiciona logo abaixo da One, por R$ 103.990. A Citroën quer vendê-la como uma configuração descolada, versátil, ligada à natureza e para escapar da vida corrida das grandes cidades durante os fins de semana.

Tanto que o C3 XTR vem com pneus de uso misto Pirelli Scorpion ATR com rodas de liga leve escurecidas de 15 polegadas. E só isso. De resto, diferencia-se apenas com itens cosméticos, como badges por toda a carroceria (laterais, soleiras e tampa do porta-malas), o duplo chevron em preto na dianteira e adesivos (na coluna C e no capô).

O test-drive da versão XTR contemplou uma pequena parte de terra batida. E isso vai ser o máximo que o C3 vai aguentar. Um caminho pouco acidentado para chegar em uma cachoeira e olhe lá.