Citroën C3 XTR: como anda e o que traz o novo hatch aventureiro 'barato'

Depois da versão One (com motor turbo), o Citroën C3 XTR é a mais nova tentativa da marca francesa engrenar o compacto no Brasil.
A fabricante promove o retorno da sigla aventureira, que surgiu nos anos 2000, para incrementar uma faixa que, segundo a própria Citroën, corresponde a mais de 20% das vendas.
São compactos com motor 1.0 aspirado, câmbio manual e preço na casa dos R$ 90 mil. O modelo chega com mais equipamentos e corrige pequenas falhas na linha 2026. Mas será a salvação?
Lançada no começo de 2022, a nova e terceira geração do modelo procura um espaço no mercado brasileiro. Com 21.080 unidades emplacadas em 2024 e 26.578 em 2023, o compacto ocupa as últimas posições no segmento - só à frente do Peugeot 208. Perde por ampla margem para rivais, digamos, diretos, como Renault Kwid e Fiat Mobi.
De janeiro a agosto de 2025, foram comercializados 8.254 exemplares - no mesmo período do ano passado, o C3 registrava 14.140 emplacamentos.
A configuração XTR, sigla que vem da palavra inglesa "extreme" (extremo), é a investida da vez para mudar este panorama. Custa R$ 88.990 e se posiciona logo abaixo da One, por R$ 103.990. A Citroën quer vendê-la como uma configuração descolada, versátil, ligada à natureza e para escapar da vida corrida das grandes cidades durante os fins de semana.
Tanto que o C3 XTR vem com pneus de uso misto Pirelli Scorpion ATR com rodas de liga leve escurecidas de 15 polegadas. E só isso. De resto, diferencia-se apenas com itens cosméticos, como badges por toda a carroceria (laterais, soleiras e tampa do porta-malas), o duplo chevron em preto na dianteira e adesivos (na coluna C e no capô).
O test-drive da versão XTR contemplou uma pequena parte de terra batida. E isso vai ser o máximo que o C3 vai aguentar. Um caminho pouco acidentado para chegar em uma cachoeira e olhe lá.
No asfalto, a primeira impressão é de que o ruído do pneu de uso misto afeta mais o conforto do interior. Porém, nada que vá incomodar. Já o motor 1.0 aspirado de até 75 cv e quase 11 kgfm de torque é valente no dia a dia, mas o câmbio manual de cinco marchas prejudica a experiência com sua pouca precisão e engates longos. Dirigir o C3 manual é como fazer ginástica.
Polêmica 50% resolvida
Na linha 2026 do C3, da qual a versão XTR faz parte, a Citroën corrigiu metade de um deslize na estreia do hatch. Os polêmicos botões centralizados dos vidros elétricos traseiros continuam lá (e não nas portas), mas ao menos o motorista agora tem os comandos dos vidros dianteiros na lateral de sua porta. A Citroën aproveitou e colocou duas entradas USB-C para os ocupantes que viajam atrás.
O modelo aventureiro traz o painel de instrumentos digital com tela de 7,7 polegadas e conta-giros. Outro ponto de críticas, o acabamento, agora tem um material soft touch nas portas e no painel nas versões mais caras, o que dá um aspecto melhor para o interior.
O ar-condicionado das versões mais caras agora também é digital e a grande tela de 10,25 polegadas da central multimídia tem bordas mais finas -mas, mesmo assim, a moldura interna preta ainda toma bastante espaço, que poderia ser ocupado pelo visor.
O tema XTR dentro ainda aparece nos emblemas dos bancos e nas costuras verdes de volante, painel e também na coifa da alavanca de câmbio. Um "problema" que também persiste é o assento curto que acaba no meio da coxa e fica sem apoio.
O C3 melhora na linha 2026 corrigindo erros básicos e a Citroën usa a tática da versão aventureira XTR para resgatar uma nostalgia e incrementar as vendas do compacto que, apesar agora dos pneus de uso misto, patina no mercado brasileiro.
