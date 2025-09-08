Peugeot 2008 híbrido flex tem receita para fazer 13 km/l e nós já dirigimos

Mas, no geral, o SUV trabalha em um regime de rotações menor e, com isso, alivia também o ruído dentro da cabine. Claro que uma pressão mais forte no pedal da direita é acompanhada do barulho - ainda mais que o motor é atrelado ao câmbio CVT. O nível de vibração também é bem suave.

A sinalização de que o motor elétrico está atuando vem por meio do painel de instrumentos digital, que exibe em tempo real o estado de carga da bateria (através de barras azuis), o fluxo de energia entre motor e gerador, a autonomia e o consumo.

Imagem: Divulgação

Em uma das interfaces, o motorista pode acompanhar todo o funcionamento do sistema. E ele aparece de forma bem lúdica. Há a silhueta do 2008 desenhada no visor com a roda dianteira que é a referência: fica verde na regeneração de energia, azul quando o motor elétrico está sendo usado e branca quando a parte o 1.0 turbo com injeção direta funciona sozinho.

Além de 'aliviar' o motor a combustão, o Peugeot híbrido traz o e-start/stop, que desliga automaticamente o 1.0 turbo em paradas para reduzir o consumo de combustível, e ativa a regeneração de energia em desacelerações. Este é um dos fatores que melhora a eficiência. Vale destacar que o motor elétrico também cumpre a função de arranque da unidade a combustão bicombustível.

Redução de até 10% no consumo

A Peugeot aponta que a propulsão híbrida 2008 proporciona redução de até 10% no consumo e de 8% nas emissões de CO2.