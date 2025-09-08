Peugeot 2008 híbrido flex tem receita para fazer 13 km/l e nós já dirigimos
Rio de Janeiro. Calor. Estou a bordo do Peugeot 2008 Hybrid, nova versão do SUV compacto com a tecnologia híbrida leve (12 volts), vinda da Fiat, e novidade na linha 2026.
A opção é a mais cara da gama do SUV compacto e sai por R$ 162.990 - R$ 2 mil a mais do que a GT anterior, só com motor a combustão. À beira da praia, o SUV compacto não muda muito seu comportamento dinâmico com a eletrificação. Até porque o sistema híbrido não traciona diretamente as rodas.
Difícil perceber quando a parte elétrica está funcionamento e ajudando o 1.0 turbo flex em acelerações - o 2008 híbrido traz um pequeno motor gerador elétrico, conectado ao virabrequim por correia, que trabalha em conjunto com uma bateria de íons de lítio de 12 volts alocada embaixo do banco do motorista e também com a bateria convencional de chumbo ácido, que fica sob o capô.
Mas, no geral, o SUV trabalha em um regime de rotações menor e, com isso, alivia também o ruído dentro da cabine. Claro que uma pressão mais forte no pedal da direita é acompanhada do barulho - ainda mais que o motor é atrelado ao câmbio CVT. O nível de vibração também é bem suave.
A sinalização de que o motor elétrico está atuando vem por meio do painel de instrumentos digital, que exibe em tempo real o estado de carga da bateria (através de barras azuis), o fluxo de energia entre motor e gerador, a autonomia e o consumo.
Em uma das interfaces, o motorista pode acompanhar todo o funcionamento do sistema. E ele aparece de forma bem lúdica. Há a silhueta do 2008 desenhada no visor com a roda dianteira que é a referência: fica verde na regeneração de energia, azul quando o motor elétrico está sendo usado e branca quando a parte o 1.0 turbo com injeção direta funciona sozinho.
Além de 'aliviar' o motor a combustão, o Peugeot híbrido traz o e-start/stop, que desliga automaticamente o 1.0 turbo em paradas para reduzir o consumo de combustível, e ativa a regeneração de energia em desacelerações. Este é um dos fatores que melhora a eficiência. Vale destacar que o motor elétrico também cumpre a função de arranque da unidade a combustão bicombustível.
Redução de até 10% no consumo
A Peugeot aponta que a propulsão híbrida 2008 proporciona redução de até 10% no consumo e de 8% nas emissões de CO2.
No primeiro quesito, o ganho é principalmente na cidade. O SUV agora faz, com etanol, 9 km/l (urbano) e 9,6 km/l (rodoviário) - ante 8,5 km/l e 9,8 km/l. Com gasolina, os valores agora são de 13 km/l e 13,7 km/l contra 12 km/l e 14,1 km/l do modelo sem hibridização. Os dados são do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
Um fator dessa tecnologia que incomoda, assim como nos Fiat híbridos, é que o sistema start/stop não pode ser desativado. Apesar do funcionamento suave, ainda é perceptível e o carro dá uma leve tremida ao ligar. Em trânsito muito pesado (anda e para) e, claro, em semáforos, esse processo de liga e desliga é efetuado diversas vezes e incomoda bastante quem vai dentro.
Outra consequência é que, com o motor a combustão desligado, o sistema de 12 volts não tem força para manter o ar-condicionado em pleno funcionamento. Então, em dias mais quentes, o conforto térmico é muito afetado pelo fato da refrigeração diminuir bastante sua intensidade. Ou seja, calor, Rio de Janeiro e trânsito não combinam com o Peugeot 2008 Hybrid.
Já os máximos 130 cv e os 20,4 kgfm de torque seguem intactos e também não há mudanças no desempenho. E isso é uma boa notícia. O 2008 é bom de andar na cidade, tem força o suficiente para sair de enroscos no trânsito.
A transmissão automática CVT, claro, anestesia o comportamento, porém o casamento com o 1.0 turbo é saudável e sem apuros.
O acerto de suspensão, voltado ao conforto, também consegue mesclar uma boa filtragem dos buracos, mas ser muito mole. O volante com diâmetro reduzido é um charme à parte.
O que mais muda no 2008 Hybrid
Você só irá reconhecer que se trata da versão híbrida ao reparar em pequenos detalhes, como o logotipos GT (na lateral) e Hybrid (na tampa do porta-malas), além da antena shark que é exclusiva da configuração eletrificada.
E um fator que merece ser reconhecido é que o 2008 é um dos utilitários compactos mais bonitos à venda no Brasil e, de quebra, com o melhor nível de acabamento da categoria.
O 2008 GT mantém os faróis full-LED acompanhados pelos DRLs de "garras de leão" e as lanternas 3D interligadas por uma faixa em preto brilhante que percorre toda a largura da traseira (mas sem iluminação). As rodas de liga leve aro 17 têm acabamento diamantado e um desenho mais fechado para diminuir o arrasto aerodinâmico.
A central multimídia continua com 10,3 polegadas (com Apple CarPlay e Android Auto sem fio) e o interior traz bancos de revestimento premium, pedaleiras esportivas em alumínio, maçanetas internas cromadas, acabamento do painel com estilo 'fibra de carbono' e iluminação em LED.
A versão mais cara vem equipada com carregador de smartphone por indução e pacote ADAS, com alerta de colisão, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, reconhecimento de placas e controle de faixa de rodagem.
Mesmo sendo um dos pioneiros na eletrificação, ter uma estética charmosa e um belíssimo acabamento, o Peugeot 2008 passa por apuros.
Emplacou apenas 8.227 unidades de janeiro a agosto deste ano. O número fica longe dos líderes do segmento, que registram cinco, seis, sete vezes mais emplacamentos. O motor-gerador pode até ajudar motor a combustão, mas o SUV compacto vai precisar de muito mais.
