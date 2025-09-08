Hiace: contra Master e Sprinter, Toyota lança 'van da Hilux' com 16 lugares

O programa Carona desta semana conta tudo sobre a estreia da Toyota na categoria de vans e furgões no Brasil.

A marca japonesa acaba de lançar em nosso mercado a Hiace, van de passageiros fabricada na Argentina sobre a mesma base mecânica e estrutural da picape Hilux e do SUV SW4.

Neste primeiro momento, a novidade estreia na versão única Minibus com 16 lugares, que tem preço sugerido de R$ 364.990 e chega para disputar clientes de modelos tradicionais como Renault Master, Mercedes-Benz Sprinter, Fiat Ducato e Ford Transit.