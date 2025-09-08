Golpe do retrovisor, da moeda: os truques de ladrões para roubar carros

Golpe da falsa batida

Um grupo de assaltantes dá uma pequena batida na traseira do veículo que pretendem roubar, com o intuito de fazer o motorista sair do carro e ficar vulnerável.

Na maioria das vezes, o grupo criminoso usa um carro roubado nesse golpe. Eles ficam seguindo o alvo até o momento em que estiverem em um lugar menos movimentado. Então, se o motorista sair do veículo para verificar a batida, será alvo fácil para os assaltantes.

Golpe do bloqueio de sinal

O golpe é realizado usando um aparelho específico, popularmente chamado de "Chapolin", que foi projetado para embaralhar os sinais do alarme e assim impedir que o veículo seja travado.

Na prática, o motorista chega em um estacionamento, usa o travamento à distância para trancar o carro e vai embora tranquilo de que o veículo está seguro. Porém, perto dali, um bandido já estava esperando e aciona o Chapolin no momento exato em que o dono do carro aperta o travamento à distância.