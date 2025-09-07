Volks apresenta conceito do T-Cross elétrico que será lançado em 2026

A Volkswagen mostrou no Salão de Munique o ID. Cross, conceito de SUV elétrico compacto que entrará em produção no segundo semestre de 2026. O modelo foi desenvolvido para ser o 'irmão elétrico' do T-Cross, SUV mais vendido atualmente no Brasil.
Como é o VW ID. Cross
O ID. Cross Concept antecipa o SUV compacto elétrico da Volkswagen, que entrará em produção em 2026
O carro tem dimensões próximas às do T-Cross: 4,16 m de comprimento, 1,83 m de largura, 1,58 m de altura e 2,60 m de entre-eixos. Já o porta-malas entrega 450 litros (77 a mais que o modelo a combustão atual), com outros 25 litros extra no compartimento dianteiro
Construído sobre a plataforma MEB+, o modelo tem tração dianteira e motor elétrico de 155 kW, que entrega 211 cv e velocidade máxima de 175 km/h. A autonomia estimada é de até 420 km no ciclo WLTP
O modelo adota linguagem de design com linhas retas, teto com efeito flutuante e colunas C inspiradas no Golf e no ID. Bus
No interior, chama atenção o acabamento mais premium, com revestimento em tecido no console e nas portas - itens que dificilmente devem seguir na versão de produção.
As telas disponíveis são grandes e dividias em duas, com o painel digital de 11 polegadas e a central multimídia de 13.
O ID.Cross faz parte da ofensiva elétrica de entrada da marca, que também inclui os conceitos ID. GTI e ID. Every1 e ID. 2all - este dará origem ao ID. Polo, versão elétrica do compacto líder de vendas no Brasil.
