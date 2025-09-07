Volks apresenta conceito do T-Cross elétrico que será lançado em 2026

A Volkswagen mostrou no Salão de Munique o ID. Cross, conceito de SUV elétrico compacto que entrará em produção no segundo semestre de 2026. O modelo foi desenvolvido para ser o 'irmão elétrico' do T-Cross, SUV mais vendido atualmente no Brasil.

Como é o VW ID. Cross

O ID. Cross Concept antecipa o SUV compacto elétrico da Volkswagen, que entrará em produção em 2026

O carro tem dimensões próximas às do T-Cross: 4,16 m de comprimento, 1,83 m de largura, 1,58 m de altura e 2,60 m de entre-eixos. Já o porta-malas entrega 450 litros (77 a mais que o modelo a combustão atual), com outros 25 litros extra no compartimento dianteiro