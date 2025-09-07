Monza venezuelano: melhor do que brasileiro, carro 'proibido' é item raro

Atualmente, a Venezuela praticamente não fabrica veículos, mas o mercado automotivo do país vizinho já viveu dias melhores.

Em 1989, os venezuelanos tinham à disposição um Chevrolet Monza montado localmente, melhor do que o brasileiro em alguns aspectos, mas que encalhou nas concessionárias após a chegada do Vectra - projeto muito mais moderno, que seria lançado aqui apenas no fim de 1993.

Para vender o lote encalhado, naquele ano a General Motors enviou ao Brasil aproximadamente 570 unidades zero-quilômetro do Monza venezuelano - que, em tese, não poderia ser vendido aqui. As importações de veículos seriam liberadas em nosso país apenas em 1990.