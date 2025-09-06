Funcionária pública que nasceu sem os braços tira CNH e dirige com os pés

"Muitas pessoas falaram que eu não seria capaz de dirigir, sem me deixarem ao menos tentar. Com isso esse meu sonho foi ficando de lado", relata ao UOL Carros.

Somente quando completou 30 anos, Kathrein conseguiu tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). As aulas e as provas foram feitas em Goiânia (GO).

Kathrein tentou tirar a CNH aos 18 anos, mas só realizou seu sonho aos 30: 'não errei nenhuma baliza' Imagem: Reprodução

"Uma amiga, que trabalha com pessoas com deficiência, me falou de uma autoescola da capital e fui atrás para conseguir tirar a habilitação. Fiz todas as provas, passei por uma junta médica para avaliar se eu precisaria de adaptações no carro e fiz todas as aulas práticas. Passei de primeira na prova prática e não errei sequer uma baliza", acrescenta.

A funcionária pública é habilitada para conduzir automóveis sem nenhuma adaptação: o veículo só precisa ser automático e ter direção assistida. Essas são as únicas exigências que constam na habilitação de Kathrein, ela explica.

O pé direito é o responsável pelos comandos dos pedais - acelerador e freio -, enquanto e o pé esquerdo fica no volante. O cinto de segurança também é colocado com os pés e outros comandos, como o sistema de som e luzes, são todos feitos da mesma forma.