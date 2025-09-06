Duelo chinês no Brasil: veja comparativo de SUVs híbridos de BYD, GWM e GAC
Os SUVs já correspondem à maioria dos carros novos vendidos no Brasil e veículos de origem chinesa, com predomínio de utilitários esportivos, já representam mais de 10% do volume de vendas do mercado local.
Diferentes montadoras da China instaladas em nosso país já oferecem um ou mais utilitários esportivos, com destaque para a eletrificação e para o bom nível de equipamentos.
O BYD Song Pro é um deles: o SUV médio custa menos de R$ 200 mil e é um dos líderes no segmento.
O GWM Haval H6 foca versões mais caras, mas também traz opções nessa faixa de preço.
O GAC GS4, por sua vez, acaba de estrear e ainda é pouco conhecido Também traz versões.na faixa dos R$ 200 mil.
Além de disputarem clientes com utilitários esportivos de marcas tradicionais, os trio de SUVs asiáticos concorre entre si. Veja a seguir preços, equipamentos e características técnicas de cada um deles.
BYD Song Pro
Lançado no ano passado, o BYD Song Pro tem visual e dimensões próximas às do Song Plus, mas é bem mais barato.
O Song Pro GL (versão básica) custa R$ 189.990 e já conta com mecânica híbrida plug-in, que permite 39 km de viagem em modo 100% elétrico. No caso do Song Pro GS (R$ 199.990), há adição do pacote ADAS e a bateria fica maior.
Isso eleva a autonomia elétrica para 62 km, permitindo que, ao longo da semana, o condutor possa recarregá-lo durante a noite e cumpra seus deslocamentos sem queimar uma gota de gasolina.
Caso rode utilizando os dois motores, o Song Pro GS rende 235 cv e 43,0 kgfm - desempenho de esportivo, assim como o dos rivais.
Nesse caso, a bateria bem maior permite o melhor consumo do trio: 14,8 km/l de gasolina na cidade e 12 km/l na estrada, segundo o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia).
Outro aspecto em que o Song Pro se destaca (assim como seus pares) é no conforto: há bancos em couro, ar-condicionado de duas zonas, ajuste elétrico do banco de motorista e 21,6 polegadas de telas no habitáculo.
GWM Haval H6
O único modelo que já conta com produção nacional é o GWM Haval H6, com cinco versões montadas em Iracemápolis, no interior de São Paulo.
Ao contrário do Song Pro, o Haval H6 oferece tanto variantes híbridas plug-in (PHEV) quanto híbridas convencionais (HEV).
São as versões HEV as mais baratas, graças à bateria menor e à ausência do sistema de carregamento via tomada.
No caso do Haval H6 One (R$ 199.990), a GWM também cortou o teto solar panorâmico e a abertura elétrica do porta-malas, a fim de torná-lo o único H6 abaixo dos R$ 200 mil.
Esse é o preço promocional, em tese limitado a 2.000 unidades. Até o momento, a GWM segue praticando esse valor em seu site oficial.
Apesar das simplificações, o H6 One segue equipado com bancos revestidos de couro sintético, ajuste elétrico para os dois bancos dianteiros, ar-condicionado de duas zonas e sistema de estacionamento semiautônomo, com visão "360 graus! formada por cinco câmeras e 14 sensores distribuídos no entorno da carroceria.
No interior, as 22 polegadas de telas são completadas pelo head-up display, com outras 'pitadas' de tecnologia incluindo faróis que, em uma curva, direcionam suas luzes conforme a trajetória do veículo.
Em termos de mecânica, o Haval H6 de entrada utiliza motor 1.5 a gasolina que, ao contrário do Song Pro, é turbinado - em combinação com um propulsor elétrico. Ao todo, são 243 cv de potência combinada e 54 kgfm de torque, rendendo 14,4 km/l de gasolina na cidade e 11,8 km/l na estrada.
Como é um híbrido convencional, a bateria do H6 ONE é pequena. Sua recarga ocorre através do motor a combustão ou recuperando a energia das frenagens.
Logo, o motor elétrico atua pontualmente a fim de melhorar a eficiência do SUV e a agilidade em retomadas, por exemplo.
GAC GS4
Apesar de novato, o GS4 já estreou chancelado pela GAC, que é uma das maiores e mais tradicionais da China e lá tem associação com montadoras como Toyota e Honda.
A fábrica brasileira prometida pela GAC está em estágio de estudos e preparação, e o GS4 é forte candidato à nacionalização. Enquanto isso, o SUV médio chega importado em duas versões: Premium (R$ 189.990) e Elite (R$ 199.990).
Em comum, elas trazem sistema híbrido convencional que une motor 1.5 aspirado ao elétrico, com total de 235 cv e sem torque combinado divulgado. Como no Haval H6, o foco é manter bons números de performance e consumo apesar das dimensões.
Segundo o Inmetro, são 14,1 km/l na cidade e 11,8 km/l na estrada, sempre com gasolina. Isso apesar dos 4,68 m de comprimento e peso superior a 1,6 tonelada.
Graças ao tamanho farto, um dos principais trunfos do GS4 frente aos rivais é o porta-malas de 638 litros. Os SUVs de BYD e GWM já trazem espaço farto e, mesmo assim, têm "apenas" 520 litros e 560 litros de capacidade no bagageiro, respectivamente.
O tamanho ampliado também favorece o entre-eixos do GS4, resultando em mais espaço para os passageiros da segunda fileira de assentos.
Além disso, o GS4 procura se destacar pelo design, que é mais agressivo e traz referências ao mundo dos aviões e dos barcos.
No painel, as 17 polegadas de telas são um pouco menos do que na concorrência. Em compensação, há revestimento de couro marrom, carregador de celular por indução no console central elevado e capricho estético nos itens de comando.
Nesse sentido, centre outros detalhes, as maçanetas trazem partes de aço escovado e a manopla de câmbio usa cristal que remete ao aspecto de um diamante polido.
O GS4 também é o único a oferecer teto solar panorâmico e estepe. Assim como o Haval H6, ele também conta com rodas de aro 19, que dão ganho estético e de conforto nas ruas brasileiras.
