Duelo chinês no Brasil: veja comparativo de SUVs híbridos de BYD, GWM e GAC

Os SUVs já correspondem à maioria dos carros novos vendidos no Brasil e veículos de origem chinesa, com predomínio de utilitários esportivos, já representam mais de 10% do volume de vendas do mercado local.

Diferentes montadoras da China instaladas em nosso país já oferecem um ou mais utilitários esportivos, com destaque para a eletrificação e para o bom nível de equipamentos.

O BYD Song Pro é um deles: o SUV médio custa menos de R$ 200 mil e é um dos líderes no segmento.