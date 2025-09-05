VW define preços do Golf GTI e exigência na compra; pré-venda começa amanhã
Prestes a retornar ao Brasil após seis anos, o Golf GTI terá a pré-venda iniciada amanhã e hoje a Volkswagen já anunciou os preços. A previsão de entrega das primeiras unidades é para março de 2026.
De volta ao país, agora na oitava geração, o hatch esportivo chega com preços de R$ 430 mil na configuração com os tradicionais bancos de tecido xadrez, dotados de resfriamento, e de R$ 445 mil, se o cliente optar por bancos de couro resfriados e aquecidos.
A Volks informa que a novidade virá importada da Alemanha em lote limitado e também será limitado o público que poderá adquirir o veículo.
Não basta ter o dinheiro, esclarece a montadora: para ter direito à aquisição, o proprietário terá necessariamente ter comprado no passado outro modelo esportivo do Grupo Volkswagen, sejam carros da VW com sigla GTS, GLI ou GTI, sejam veículos de outras marcas do conglomerado alemão, como Audi, Lamborghini e Porsche.
Ou seja: em tese, até dono ou ex-proprietário de Gol GTI, esportivo lançado no fim da década de 1980, terá direito a levar um Golf GTI zero-quilômetro para casa.
A Volkswagen informa que tais clientes, se estiverem cadastrados, receberão contato diretamente da rede de concessionárias com a oferta de aquisição, que será limitada a um veículo por CPF ou CNPJ.
A montadora acrescenta que os futuros donos do novo Golf GTI irão, literalmente, fazer parte de um clube, denominado GTI Experience Club, que dará acesso a eventos exclusivos, que incluem a oportunidade de dirigir seu GTI na estrada e também em autódromos.
Serão disponibilizadas, sem custo extra, quatro cores de carroceria: Vermelho Kings, Preto Mythos, Cinza Moonstone e Branco Puro.
Após a escolha da cor e dos bancos, o cliente deve pagar sinal de 10% sobre o valor do veículo.
VW Golf GTI e a concorrência
Com preço inicial de R$ 430 mil, o novo Golf GTI de oitava geração chega em faixa de preço semelhante à dos seus rivais diretos: Honda Civic Type R (R$ 429.900), que traz tração dianteira, motor 2.0 turbo de 297 cv e câmbio manual de seis marcas; e Toyota GR Corolla, dotado de propulsor 1.5 turbo de 304 cv, tração integral e preço inicial de R$ 419.990 - existe uma versão mais cara, que agrega itens como teto de fibra de carbono, que eleva o preço a R$ 461.990.
O Golf GTI que vem ao Brasil mantém a tradição das gerações anteriores e traz combinação de tração dianteira, motor 2.0 turbo de câmbio automatizado de dupla embreagem.
No caso, o propulsor é o EA888 de quarta geração, calibrado para render 245 cv e 37,7 kgfm de torque com a gasolina brasileira, que traz 30% de etanol.
Com transmissão de sete marchas e suspensão 15% mais rígida em relação ao GTI de sétima geração, a aceleração de zero a 100 km/h se dá em 6,1 segundos, enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente a 250 km/h.
A garantia é de três anos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.