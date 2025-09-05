VW define preços do Golf GTI e exigência na compra; pré-venda começa amanhã

Não basta ter o dinheiro, esclarece a montadora: para ter direito à aquisição, o proprietário terá necessariamente ter comprado no passado outro modelo esportivo do Grupo Volkswagen, sejam carros da VW com sigla GTS, GLI ou GTI, sejam veículos de outras marcas do conglomerado alemão, como Audi, Lamborghini e Porsche.

Ou seja: em tese, até dono ou ex-proprietário de Gol GTI, esportivo lançado no fim da década de 1980, terá direito a levar um Golf GTI zero-quilômetro para casa.

Imagem: Divulgação

A Volkswagen informa que tais clientes, se estiverem cadastrados, receberão contato diretamente da rede de concessionárias com a oferta de aquisição, que será limitada a um veículo por CPF ou CNPJ.

A montadora acrescenta que os futuros donos do novo Golf GTI irão, literalmente, fazer parte de um clube, denominado GTI Experience Club, que dará acesso a eventos exclusivos, que incluem a oportunidade de dirigir seu GTI na estrada e também em autódromos.