Com 4 unidades vendidas em 2025 no Brasil, Peugeot elétrico sairá de linha
Único automóvel elétrico comercializado pela Peugeot atualmente no Brasil, o e-2008 vai sair de linha no país.
Lançada em novembro de 2022, a versão a bateria do SUV compacto importada da Espanha está prestes a deixar o mercado brasileiro após três anos e pouco mais de 600 unidades comercializadas nesse período, de acordo com dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).
Este ano, no entanto, foram comercializadas apenas quatro unidades entre janeiro e agosto. A Peugeot não confirma oficialmente o fim da oferta do utilitário esportivo elétrico, que ainda aparece no site da fabricante por R$ 259.990.
Contudo, a reportagem do UOL Carros apurou que as vendas irão ser encerradas assim que terminar o estoque. Vale lembrar que, em setembro do ano passado, a Peugeot já tinha interrompido a importação do hatch e-208.
O e-2008 traz motor elétrico dianteiro capaz de gerar 158 cv e 26,5 kgfm de torque. Já bateria de 54 kWh fornece autonomia de 261 km de acordo com o Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia). Dependendo do carregador, a recarga até 80% acontece em cerca de 30 minutos.
Novo 3008 elétrico vem aí
A ausência de um carro elétrico na gama da Peugeot, porém, será curta. A marca prepara o lançamento do agora crossover 3008, que dispõe de três motorizações no exterior.
A versão de entrada, chamada de Electric 210, traz motor elétrico dianteiro com 210 cv de potência e 35 kgfm de torque. Alimentada por uma bateria de 73 kWh, entrega autonomia de até 529 km no ciclo europeu e acelera de zero a 100 km/h em 8,7 segundos.
Na configuração intermediária, o modelo adota o conjunto Electric 230 Long Range. Também com tração dianteira, entrega 230 cv e mantém o torque de 35 kgfm. A principal diferença está na bateria de 98 kWh, que permite autonomia de até 701 km. Nesse caso, o zero a 100 km/h é feito em 8,9 segundos.
A opção topo da gama é denominada Electric 320 e combina dois motores - um dianteiro de 210 cv e outro traseiro de 110 cv - somando 320 cv. Essa versão ainda não está disponível no mercado europeu e não teve o torque total divulgado. A bateria, com 73 kWh, proporciona até 500 km de alcance com uma carga completa.
Feito sobre a plataforma STLA Medium, 0 3008 elétrico irá acompanhar a nova geração do Jeep Compass que será produzida em Goiana (PE). Por esse motivo há uma especulação de que o SUV francês possa ser nacionalizado e estrear com motores a combustão ou híbridos. Enquanto isso, a versão elétrica virá importada.
