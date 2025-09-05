Com 4 unidades vendidas em 2025 no Brasil, Peugeot elétrico sairá de linha

Único automóvel elétrico comercializado pela Peugeot atualmente no Brasil, o e-2008 vai sair de linha no país.

Lançada em novembro de 2022, a versão a bateria do SUV compacto importada da Espanha está prestes a deixar o mercado brasileiro após três anos e pouco mais de 600 unidades comercializadas nesse período, de acordo com dados da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).

Este ano, no entanto, foram comercializadas apenas quatro unidades entre janeiro e agosto. A Peugeot não confirma oficialmente o fim da oferta do utilitário esportivo elétrico, que ainda aparece no site da fabricante por R$ 259.990.