Toyota Corolla ganha versão híbrida mais barata; veja preço e equipamentos

A fim de ampliar as vendas do Corolla híbrido, a Toyota anunciou uma nova versão, mais barata, do sedã.

O novo Toyota Corolla GLi Hybrid tem lista de equipamentos mais enxuta, que ajudam-no a custar, no máximo, R$ 189.990.

Esse é o valor de tabela para vendas gerais. Contudo, clientes PCD (pessoas com deficiência) e taxistas contam com desconto de 18% (cerca de R$ 34,2 mil), sem contar isenções e benefícios adicionais.