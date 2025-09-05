Toyota Corolla ganha versão híbrida mais barata; veja preço e equipamentos
A fim de ampliar as vendas do Corolla híbrido, a Toyota anunciou uma nova versão, mais barata, do sedã.
O novo Toyota Corolla GLi Hybrid tem lista de equipamentos mais enxuta, que ajudam-no a custar, no máximo, R$ 189.990.
Esse é o valor de tabela para vendas gerais. Contudo, clientes PCD (pessoas com deficiência) e taxistas contam com desconto de 18% (cerca de R$ 34,2 mil), sem contar isenções e benefícios adicionais.
Equipamentos do Corolla GLi Hybrid
Em relação a versões mais caras, o Corolla GLi abre mão de detalhes como faróis e lanternas de LEDs.
Por outro lado, a lista de itens de série inclui pacote ADAS de assistências à condução, que inclui controle de cruzeiro adaptativo e frenagem autônoma de emergência.
A novidade também traz sete airbags, rodas de liga leve de 16 polegadas e central multimídia de dez polegadas com conexão sem fio com celulares via Android Auto e Apple CarPlay.
Também há farol alto automático, bancos que mesclam tecido e couro, câmera de ré e sensores de estacionamento à frente e atrás.
Baixo consumo de combustível
A grande vantagem do Corolla GLi Hybrid é a eficiência energética, graças ao conjunto híbrido que une motor 1.8 flex ao motor elétrico. Ao todo, o conjunto rende 122 cv e é exatamente o mesmo utilizado na versão Altis do sedã e também no SUV Corolla Cross híbrido.
Segundo dados do Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), seu consumo de gasolina é de 17,5 km/l na cidade e 15,2 km/l na estrada. Com etanol, são 12,5 km/l em trecho urbano e 15,2 km/l em trecho rodoviário.
Como é típico dos híbridos, bebe-se menos na cidade do que na estrada.
Outras vantagens da propulsão híbrida são a isenção do rodízio de veículos na capital paulista e desconto ou isenção do IPVA em alguns estados - em São Paulo, onde o Corolla é fabricado, as versões híbridas não recolhem o tributo.
Garantia de até dez anos
Outro ponto destacado pela marca é a garantia de até uma década, válida para outros veículos da Toyota.
Dessa forma, quem adquire o sedã já conta com cinco anos de proteção, prazo que pode ser ampliado a dez anos.
A extensão ocorre automaticamente após os cinco anos iniciais, desde que a revisão periódica seja feita em uma concessionária, a cada 12 meses ou 10 mil km (o que ocorrer primeiro).
A garantia contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios.
O sistema híbrido já tem cobertura de oito anos (ou 200 mil km), que também pode chegar a dez, obedecidas as condições mencionadas acima.
