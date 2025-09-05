Golpe do transplante: como trava combate nova tática para furtar automóveis

A luta contra o roubo de carros é um eterno jogo de gato e rato. À medida que falhas — físicas ou computacionais — são exploradas pelos bandidos, fabricantes e forças policiais pensam em antídotos às técnicas que vão sendo descobertas. E, cada vez mais, ganha adesão um método híbrido, que literalmente tranca o computador do carro para ele não ser usado como um "vírus".

Tal método é a trava antifurto da ECU, que bloqueia o computador responsável por operar o motor do veículo e alinhar seu funcionamento ao de todos os outros sistemas — incluindo o que dá a partida através do botão que substitui a chave tradicional.

A trava é feita de metal, com cerca de 20 cm de comprimento. Ela tranca a caixa onde ficam as centrais eletrônicas mais importantes sob o capô, impedindo que os computadores sejam retirados. Alguns carros já vêm com a trava de fábrica; para outros, apurou UOL Carros, é possível encontrar os cadeados na internet, por cerca de R$ 50 a R$ 100.