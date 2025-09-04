Por que pastilhas e discos de freio duram muito mais nos carros elétricos

Qual é o segredo? O motor que equipa os carros elétricos não serve apenas para movimentá-los.

Quando o motorista deixa de acelerar ou pisa no pedal de freio, o propulsor passa a trabalhar como gerador para carregar as baterias e aumentar a autonomia. Essa recuperação de energia vem acompanhada de uma resistência ao movimento que ajuda a parar o veículo - e, consequentemente, desonera o sistema de freios.

"Esse processo, chamado de regeneração, já desacelera fortemente o veículo, reduzindo a necessidade de usar o conjunto de freios mecânicos, formado por disco e pastilha", explica Carlos Augusto Roma, diretor técnico da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).

Refresco para pastilhas e freios

Imagem: Shutterstock

Como o motor faz a maior parte do trabalho de desaceleração, as pastilhas são mais exigidas em caso de frenagem de emergência - nas demais situações, costumam ter o auxílio do sistema regenerativo. Em alguns modelos, há integração entre a regeneração e freio hidráulico, controlada eletronicamente. O sistema aplica o máximo de regeneração possível e só aciona o freio mecânico quando é necessário.