Peugeot lança seus primeiros carros híbridos flex; veja preços e consumo

Depois de Pulse e Fastback, agora é a vez de Peugeot 208 e 2008 ganharem o mesmo sistema híbrido leve flex de propulsão que estreou no ano passado na dupla da Fiat.
Com foco em redução no consumo e na emissão de poluentes, a tecnologia chega aos modelos da marca francesa associada ao conhecido motor 1.0 turbo bicombustivel com injeção direta. Trata-se do sistema híbrido que utiliza a configuração BSG (Belt Starter Generator), no qual um pequeno motor gerador elétrico, conectado ao virabrequim por correia, trabalha em conjunto com uma bateria de íons de lítio de 12 volts.
Esse componente atua como motor de partida e também como gerador durante as fases de desaceleração e frenagem. A parte híbrida serve justamente para 'aliviar' o trabalho do motor a combustão, sem tracionar diretamente as rodas do veículo
No caso dos modelos da Peugeot, o propulsor híbrido flex é uma exclusividade da versão topo de linha GT: no hatch, o preço sugerido é de R$ 126.990, enquanto no SUV vai a R$ 162.990.
Consumo de até 13,8 km/l
A Peugeot fala que a propulsão híbrida no 208 e no 2008 proporciona redução de até 10% no consumo e de 8% nas emissões de CO2.
Com a chegada dos seus primeiros carros híbridos flex, a marca francesa visa atender as normas de emissões mais rígidas da nova fase do Proconve (Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores) e atingir as metas de eficiência energética do programa do governo federal Mover.
De acordo com os novos números, o 208 híbrido melhora bastante o consumo, principalmente, com gasolina: sai de 12 km/l (urbano) e 13,7 km/l (rodoviário) para 13 km/l e 13,8 km/l, respectivamente. Com etanol, os ganhos são menores, informa a fabricante: 9,1 km/l (cidade) e 9,6 km/l (estrada) - contra 8,3 km/l e 9,7 km/l do modelo sem hibridização.
Em relação ao 2008, o SUV compacto registra, com etanol, 9 km/l (urbano) e 9,6 km/l (rodoviário) - ante 8,5 km/l e 9,8 km/l. Com gasolina, os valores agora são de 13 km/l e 13,7 km/l contra 12 km/l e 14,1 km/l. Ou seja, melhorou na cidade e piorou na estrada. Potência e torque do motor 1.0 turbo não mudam em ambos os casos: foram mantidos em 130 cv e 20,4 kgfm, respectivamente.
Visualmente, a dupla não muda, com exceção da plaqueta T200 Hybrid na tampa do porta-malas. O 208 GT híbrido mantém os faróis full-LED acompanhados pelos DRLs e as lanternas traseiras de LEDs no formato de "garras de leão", interligadas por uma faixa em preto brilhante que percorre toda a largura da traseira. As rodas de liga leve aro 17 têm acabamento diamantado e um desenho mais fechado para gerar eficiência. Já o 2008 segue com faróis e lanternas de LED com efeito tridimensional.
Por dentro, a novidade da dupla da Peugeot é que, agora, o painel de instrumentos digital com tela de dez polegadas exibe em tempo real o estado de carga da bateria, o fluxo de energia entre motor e gerador, a autonomia e o consumo. O visor do multimídia continua com 10,3" e o interior traz bancos de revestimento premium, pedais esportivos em alumínio, teclas piano touch, maçanetas internas cromadas, acabamento com estilo 'fibra de carbono' e iluminação em LED.
Ambos os modelos trazem assistências semiautônomas ao condutor (ADAS), como alerta de colisão, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, reconhecimento de placas e controle de faixa. Por serem híbridos, Peugeot 208 e 2008 GT oferecem desconto de até 70% no IPVA em diversos estados, acesso a zonas de restrição por rodízio e vagas preferenciais em shoppings.
Preços do Peugeot 208 2026
Além da versão híbrida para o hatch e o SUV, a Peugeot faz ajustes na gama.
No 208, a opção de entrada Style passa ser a única com motor 1.0 aspirado de até 75 cv e câmbio manual. Vem com faróis de LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, teto panorâmico e central com tela de 10,3 polegadas. O preço é de R$ 91.990.
A configuração imediatamente a seguir é a Active, já com o 1.0 turbo e transmissão CVT, mas tem faróis halógenos.
A Allure vem em seguida, mais completa, com nova multimídia, chave presencial e carregador por indução. Veja os preços do Peugeot 208 2026:
Style 1.0 aspirado MT - R$ 91.990
Active 1.0 turbo AT - R$ 108.990
Allure 1.0 turbo AT - R$ 117.990
GT 1.0 turbo Hybrid - R$ 126.990
Preços do Peugeot 2008 2026
No caso do 2008, a versão de entrada, Active, perde os faróis de LED e o painel de instrumentos e agora é vendida a R$ 133.990 - R$ 2 mil a mais.
No caso da intermediária Allure, vem com teto em dois tons, botão de partida, quadro de instrumentos digital de 10 polegadas e faróis de LED. Custa R$ 143.990. Confira os valores de toda a gama do Peugeot 2008 2026:
Active 1.0 turbo AT - R$ 133.990 (era R$ 130.990)
Allure 1.0 turbo AT - R$ 143.990 (era R$ 140.990)
GT 1.0 turbo Hybrid - R$ 162.990 (era R$ 160.990)
