Peugeot lança seus primeiros carros híbridos flex; veja preços e consumo

Em relação ao 2008, o SUV compacto registra, com etanol, 9 km/l (urbano) e 9,6 km/l (rodoviário) - ante 8,5 km/l e 9,8 km/l. Com gasolina, os valores agora são de 13 km/l e 13,7 km/l contra 12 km/l e 14,1 km/l. Ou seja, melhorou na cidade e piorou na estrada. Potência e torque do motor 1.0 turbo não mudam em ambos os casos: foram mantidos em 130 cv e 20,4 kgfm, respectivamente.

Visualmente, a dupla não muda, com exceção da plaqueta T200 Hybrid na tampa do porta-malas. O 208 GT híbrido mantém os faróis full-LED acompanhados pelos DRLs e as lanternas traseiras de LEDs no formato de "garras de leão", interligadas por uma faixa em preto brilhante que percorre toda a largura da traseira. As rodas de liga leve aro 17 têm acabamento diamantado e um desenho mais fechado para gerar eficiência. Já o 2008 segue com faróis e lanternas de LED com efeito tridimensional.

Por dentro, a novidade da dupla da Peugeot é que, agora, o painel de instrumentos digital com tela de dez polegadas exibe em tempo real o estado de carga da bateria, o fluxo de energia entre motor e gerador, a autonomia e o consumo. O visor do multimídia continua com 10,3" e o interior traz bancos de revestimento premium, pedais esportivos em alumínio, teclas piano touch, maçanetas internas cromadas, acabamento com estilo 'fibra de carbono' e iluminação em LED.

Ambos os modelos trazem assistências semiautônomas ao condutor (ADAS), como alerta de colisão, frenagem automática de emergência, detector de fadiga, reconhecimento de placas e controle de faixa. Por serem híbridos, Peugeot 208 e 2008 GT oferecem desconto de até 70% no IPVA em diversos estados, acesso a zonas de restrição por rodízio e vagas preferenciais em shoppings.

Preços do Peugeot 208 2026

Além da versão híbrida para o hatch e o SUV, a Peugeot faz ajustes na gama.