Volkswagen muda nomes de carros elétricos e lançará ID. Polo em 2026

A Volkswagen anunciou uma nova estratégia de nomes para seus modelos elétricos, que passará a aproveitar as designações já conhecidas da linha a combustão. O primeiro carro a seguir esse padrão será o ID. Polo, previsto para 2026. O hatch marcará os 50 anos do Polo e será o ponto de partida da transição de nomes clássicos da marca para a família elétrica ID.

O que aconteceu

Derivado do conceito ID. 2all, o Polo elétrico será lançado em 2026 como o primeiro modelo a transferir nomes tradicionais para a linha elétrica.

A estratégia prevê que cada nova geração de modelos elétricos receba nomes já consolidados, enquanto os carros a combustão manterão suas designações atuais.