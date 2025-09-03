Volkswagen muda nomes de carros elétricos e lançará ID. Polo em 2026

A Volkswagen anunciou uma nova estratégia de nomes para seus modelos elétricos, que passará a aproveitar as designações já conhecidas da linha a combustão. O primeiro carro a seguir esse padrão será o ID. Polo, previsto para 2026. O hatch marcará os 50 anos do Polo e será o ponto de partida da transição de nomes clássicos da marca para a família elétrica ID.
O que aconteceu
Derivado do conceito ID. 2all, o Polo elétrico será lançado em 2026 como o primeiro modelo a transferir nomes tradicionais para a linha elétrica.
A estratégia prevê que cada nova geração de modelos elétricos receba nomes já consolidados, enquanto os carros a combustão manterão suas designações atuais.
A estreia mundial do ID. Polo e do ID. Polo GTI, ainda camuflados, ocorrerá no IAA Mobility de Munique, entre 8 e 14 de setembro.
Também em 2026 será lançado o ID. Polo GTI, versão esportiva que levará a sigla de maior tradição da marca ao universo elétrico.
Um novo conceito de SUV compacto elétrico, o ID. Cross, será apresentado em setembro e chegará ao mercado no fim de 2026 como alternativa elétrica ao T-Cross.
Segundo a Volkswagen, os novos modelos trarão materiais de melhor qualidade, comandos digitais combinados a botões físicos e um conceito de operação mais intuitivo.
A linha elétrica ID foi lançada em 2018 com o ID.3 e hoje vai até o ID.7, líder de vendas entre elétricos na Alemanha e na Europa.
Não há previsão de que esses carros serão vendidos no Brasil. Atualmente a Volkswagen conta com o ID.4 e ID.Buzz em seu portfólio no país, mas apenas em seu programa de assinatura.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.