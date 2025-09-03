Renault Kardian ganha atualizações na linha 2026; veja preços e o que muda

Mustang ainda mais 'arisco'

O Carona também destaca o Mustang Dark Horse, nova versão do cupê esportivo da Ford. Com preço sugerido de R$ 649 mil, a novidade é R$ 100 mil mais cara do que o Mustang GT que substitui.

Assim como o Mustang GT, traz sob o capô o motor V8 Coyote, porém "envenenado" com bielas e virabrequim da versão GT500, variante de alta performance do cupê norte-americano.

Essa modificação, aliada a uma nova calibragem do propulsor, proporcionou um ganho de 15 cv em relação ao GT, totalizando 507 cv - o que faz do Dark Horse o Mustang produzido em série mais potente da história. O torque foi mantido em 57,8 kgfm, mas a Ford informa que a entrega de força para as rodas traseiras ficou maior e mais linear, sobretudo em rotações mais altas.

As diferenças em relação à versão GT Performance não ficam aí. O câmbio automático de dez velocidades também foi recalibrado, para entregar maior agilidade nas reduções de marcha.

Além disso, a Ford informa que o Mustang Dark Horse traz rodas de 19 polegadas mais largas, molas dianteiras mais rígidas, direção 25% mais direta, coxins e buchas enrijecidas e barra estabilizadora da suspensão traseira reforçada.