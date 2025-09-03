Luz branca? Semáforos que conhecemos podem mudar nos próximos anos

Verde, vermelho e amarelo: as cores dos semáforos são uma das formas mais universais de comunicação humana. O sinal de trânsito que conhecemos, entretanto, pode mudar graças aos carros autônomos, que teriam uma luz branca especial para eles.

A ideia é de pesquisadores North Carolina State University, que propõem acrescentar a quarta lâmpada para indicar que veículos autônomos conectados (os CAVs) estão coordenando a travessia de cruzamento.

Em um futuro onde veículos que se dirigem são maioria, a regra para o motorista-gente seria simples: "siga o veículo à frente, pois o computador está cuidando de tudo".