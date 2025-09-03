Jaguar Land Rover tem produção de veículos paralisada após ataque hacker

A Jaguar Land Rover sofreu um ataque cibernético que paralisou parte significativa de sua produção no Reino Unido. A montadora, controlada pela indiana Tata Motors, afirmou ter tomado medidas imediatas para reduzir os impactos e tenta retomar as operações após ter desligado seus sistemas de TI.

O que aconteceu

O ataque começou no domingo (31), véspera da liberação de novas placas de registro no Reino Unido, período tradicionalmente forte para entregas de veículos.

As fábricas de Halewood (Merseyside) e Solihull foram afetadas; trabalhadores foram instruídos a não comparecer ou foram mandados para casa.