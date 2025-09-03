Igreja realiza culto com carros e usa até Kombi como púlpito para pregação

Carros antigos, rebaixados, com turbo, LEDs e sistemas de sons personalizados chamam a atenção de quem chega. A cena seria normal se estivéssemos falando de um encontro de amantes de veículos, mas na verdade se trata de um culto da igreja Bola de Neve de Curitiba (PR).
A ideia do "Motor Culto", como é chamado, surgiu antes da pandemia e tem o objetivo de fazer com que apaixonados pelo mundo automotivo conheçam a igreja. No último encontro, realizado em julho, cerca de 60 veículos foram expostos durante o culto.
"De 70% a 80% das pessoas que participam desse culto são pessoas que não são da igreja e que, se não fosse pelos carros, não estariam ali. Essa é uma maneira de falarmos de Jesus para quem é de fora", diz Cristiano Carlos Frank, 42, membro da Bola de Neve e líder do ministério Automotive Family, que organiza os cultos.
No início, o "Motor Culto" era realizado mensalmente, mas após a pandemia a frequência diminuiu e eles ocorrem a cada três ou quatro meses.
O encontro é feito dentro do salão da igreja, que é uma espécie de galpão. Os veículos são colocados alinhados nas laterais e em frente ao palco de onde é feito o culto. Normalmente, eles começam a chegar durante à tarde, duas horas antes do início do culto. Nas primeiras horas, os participantes podem ver os carros e trocar experiências sobre o universo automotivo.
Já quando a oração começa, os participantes não ficam nos automóveis. Eles se juntam aos frequentadores da Igreja e todos assistem ao culto das cadeiras ao centro do salão. Outro detalhe que chama a atenção é a decoração do espaço em dias de eventos automotivos. O palco de onde é realizada a pregação recebe decoração com rodas de carros e o púlpito é a frente de uma Kombi.
"Qualquer pessoa pode participar e trazer qualquer tipo de carro. Rebaixado, original, turbo, todos são bem-vindos. E quem não tem carro também pode participar e prestigiar àqueles que estão expostos", acrescenta Frank.
Ainda segundo o líder do Ministério, além do encontro de carros, na igreja também há atividades que usam veículos para atrair as crianças e ações de conscientização sobre os perigos do trânsito. Alguns integrantes da igreja também participam de encontros de carros e motos para convidar os apaixonados por esse universo a conhecem o 'Motor Culto".
"Eu sempre fui apaixonado por carros, antes mesmo de me converter e poder unir essas duas paixões é maravilhoso", diz.
O último 'Motor Culto' foi realizado no dia 19 de julho e o próximo está agendado para o dia 25 de outubro.
