Citroën C3 e Aircross 2026 estreiam versão aventureira XTR; veja os preços
Os Citroën C3 e Aircross chegam com novidades na linha 2026. A principal delas é o retorno da versão "aventureira" XTR - tanto para o hatch quanto para o SUV. Para isso, a marca francesa só equipou ambos os modelos com pneus de uso misto. De resto, só adesivos e emblemas na carroceria.
Os compostos são o Pirelli Scorpion ATR, que no C3 XTR vem com rodas escurecidas de 15", e Scorpion HT, com rodas de 17" escurecidas para o Aircross XTR. A sigla, inclusive, que vem do inglês "eXTReme", estreou nos anos 2000 nos carros da marca francesa e trazia um apelo para quem gosta de curtir a natureza nos fins de semana e precisa encarar um terreno de terra batida ou de cascalho.
Visualmente, os carros serão reconhecidos pelo emblema XTR, que traz um tom verde na letra X, distribuído por todas as partes da carroceria. A logotipia aparece ainda nas soleiras das portas dianteiras.
Externamente, os carros ainda se diferenciam por mais detalhes verdes na parte inferior das portas, rodas no tom grafite acetinado e adesivos no capô e na coluna C. Já grade frontal e a capa dos retrovisores vêm em preto brilhante, além do logotipo da Citroën (no caso do Aircross).
Dentro, mais emblemas nos bancos e também em relevo no painel. O verde aparece nas costuras por toda a cabine: volante, painel e coifa do câmbio - o Aircross traz pedaleiras esportivas.
A Citroën ainda corrige algumas gafes do modelo anterior, colocando o comando dos vidros nas portas (e não centralizado) a partir da versão Feel, acabamento macio do toque e cluster com conta-giros (somente nas versões XTR e You).
No hatch, a opção XTR será a topo de linha com motor 1.0 aspirado de máximos 75 cv de potência, pouco mais de 10 kgfm de torque e câmbio manual de cinco marchas. Preço? R$ 88.990. E as duas versões mais caras da gama, a própria XTR e a You (única com motor turbo e transmissão automática), trazem agora o painel de instrumentos digital TFT de 7" e ar-condicionado digital e automático.
Para o restante da linha 2026, o C3 ainda tem o interior renovado com novos revestimentos nos bancos, apoio de braço do motorista, painel e cabine escurecida. A central multimídia com tela de 10,25" passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante. E, a partir da versão Feel, os comandos de vidros elétricos, localizados entre os bancos dianteiros, ficam também posicionados na porta do motorista.
Já os preços sofreram um leve aumento, que pode chegar a R$ 2.500 dependendo da versão. Veja os valores:
Live 1.0 MT: R$ 74.990 (era R$ 73.990)
Live Pack 1.0 MT: R$ 83.990 (era R$ 81.990)
Feel 1.0 MT: R$ 85.990 (era R$ 84.790)
XTR 1.0 MT: R$ 88.990
You 1.0 turbo AT: R$ 103.990 (era R$ 101.490)
Aircross perde o C3
Além da inédita opção "fora de estrada", o SUV tem outras mudanças. A primeira é no nome. Apesar da mesma plataforma, o Aircross faz voo solo e perde o prefixo "C3". E a nomenclatura agora está estampada no centro da parte inferior da tampa do porta-malas.
Outra mexida foi na oferta, com a Citroën enxugando a gama. A opção de cinco lugares ficou restrita à versão "básica" Feel e agora dedica ao público PCD - não há mais a Feel Pack e Shine para cinco ocupantes. E a inédita configuração Aircross XTR agora assume o topo da linha, acima da Shine. O modelo tem ainda uma cor exclusiva, azul Cosmo, antes restrita ao Basalt.
A Citroën também corrige a falha e reposiciona os comandos dos vidros traseiros na porta do condutor e nas portas dos passageiros - e não mais centralizados como antes. O Aircross traz ainda ar-condicionado automático e digital, bancos e apoio de braço do motorista com revestimento e costura premium. O interior ganha costuras aparentes em cores de contraste e peças em preto brilhante.
Vale lembrar que o Aircross só é vendido com o motor 1.0 turbo de até 130 cv e transmissão automática CVT - o mesmo dos Fiat Pulse, Strada, Fastback e dos Peugeot 208 e 2008. Veja os preços do Citroën Aircross 2026:
Feel 5 lugares: R$ 94.860
Feel 7 lugares: R$ 117.990
Shine 7 lugares: R$ 126.990
XTR 7 lugares: R$ 129.990
