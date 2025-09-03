Citroën C3 e Aircross 2026 estreiam versão aventureira XTR; veja os preços

Externamente, os carros ainda se diferenciam por mais detalhes verdes na parte inferior das portas, rodas no tom grafite acetinado e adesivos no capô e na coluna C. Já grade frontal e a capa dos retrovisores vêm em preto brilhante, além do logotipo da Citroën (no caso do Aircross).

Dentro, mais emblemas nos bancos e também em relevo no painel. O verde aparece nas costuras por toda a cabine: volante, painel e coifa do câmbio - o Aircross traz pedaleiras esportivas.

A Citroën ainda corrige algumas gafes do modelo anterior, colocando o comando dos vidros nas portas (e não centralizado) a partir da versão Feel, acabamento macio do toque e cluster com conta-giros (somente nas versões XTR e You).

No hatch, a opção XTR será a topo de linha com motor 1.0 aspirado de máximos 75 cv de potência, pouco mais de 10 kgfm de torque e câmbio manual de cinco marchas. Preço? R$ 88.990. E as duas versões mais caras da gama, a própria XTR e a You (única com motor turbo e transmissão automática), trazem agora o painel de instrumentos digital TFT de 7" e ar-condicionado digital e automático.

Para o restante da linha 2026, o C3 ainda tem o interior renovado com novos revestimentos nos bancos, apoio de braço do motorista, painel e cabine escurecida. A central multimídia com tela de 10,25" passa a trazer bordas ultrafinas em preto brilhante. E, a partir da versão Feel, os comandos de vidros elétricos, localizados entre os bancos dianteiros, ficam também posicionados na porta do motorista.

Já os preços sofreram um leve aumento, que pode chegar a R$ 2.500 dependendo da versão. Veja os valores: