Citroën Basalt tem nova versão de topo na linha 2026; confira o que muda

Quase um ano após ser lançado no Brasil, o Citroën Basalt traz uma novidade na linha 2026. Trata-se da inédita versão Dark Edition, que traz um apelo visual mais esportivo. O motor, no entanto, não mudou: continua o 1.0 turbo de até 130 cv e transmissão automática CVT. A opção chega para ocupar o topo da gama e tem preço de R$ 114.990.

O primeiro fator que compõe o design é a cor da carroceria. Assim como outras marcas, a fabricante francesa adere à moda do tom cinza fosco, exclusivo para a versão - que é oferecida ainda em preto e outra variação de cinza, chamado Grafito.

Para dar uma pegada mais esportiva, o Basalt Dark Edtion tem as rodas de liga leve aro 16 pintadas, as capas dos retrovisores e os logotipos (dianteira e traseiro) pintados de preto. E, claro, há emblemas alusivos à versão nas laterais do SUV cupê e nas soleiras das portas.