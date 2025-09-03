Citroën Basalt tem nova versão de topo na linha 2026; confira o que muda

Quase um ano após ser lançado no Brasil, o Citroën Basalt traz uma novidade na linha 2026. Trata-se da inédita versão Dark Edition, que traz um apelo visual mais esportivo. O motor, no entanto, não mudou: continua o 1.0 turbo de até 130 cv e transmissão automática CVT. A opção chega para ocupar o topo da gama e tem preço de R$ 114.990.
O primeiro fator que compõe o design é a cor da carroceria. Assim como outras marcas, a fabricante francesa adere à moda do tom cinza fosco, exclusivo para a versão - que é oferecida ainda em preto e outra variação de cinza, chamado Grafito.
Para dar uma pegada mais esportiva, o Basalt Dark Edtion tem as rodas de liga leve aro 16 pintadas, as capas dos retrovisores e os logotipos (dianteira e traseiro) pintados de preto. E, claro, há emblemas alusivos à versão nas laterais do SUV cupê e nas soleiras das portas.
Na traseira, destaque para o spoiler integrado ao teto que traz um detalhe na cor vermelho Andre, uma homenagem a Andre Citroën, fundador da marca. O tom também aparece em uma disposição vertical na parte inferior do para-choque, perto das luzes de neblina, e na coluna C do modelo.
Por dentro, o tema continua. A cabine tem uma pegada mais escurecida e destaca os acabamentos internos contrastantes no mesmo tom de vermelho do exterior. Essa cor aparece nas costuras do volante, câmbio, painel e também nas bordas dos tapetes.
Já os bancos e apoios de braço dianteiros ganham um revestimento mais sofisticado. Por fim, há pedaleiras esportivas na cor preta com detalhes em preta.
No restante da linha, todas as versões passam a contar com luz de cortesia no porta-luvas e dupla entrada USB do tipo C para os passageiros que viajam atrás. E, assim como na gama C3 e Aircross, a central multimídia com tela 10,25" passa a trazer bordas mais finas.
Com exceção da versão de entrada Feel, que tem motor 1.0 aspirado de 75 cv e câmbio manual, as outras configurações trazem o conhecido 1.0 turbo de até 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque. Segundo a marca, são 9,4 segundos de 0 a 100 km/h. Veja os preços do Citroën Basalt 2026.
Feel 1.0 MT - R$ 93.990
Feel 1.0 turbo AT - R$ 108.990 (era R$ 106.890)
Shine 1.0 turbo AT - R$ 113.990 (era R$ 111.590)
Dark Edition 1.0 turbo AT - R$ 114.990
