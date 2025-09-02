Assine UOL
De SUVs a elétricos: por que tantos carros estão à venda por R$ 119.990

Eduardo Passos
Colaboração para o UOL
Valor-limite de R$ 120.000 maximiza benefícios fiscais dos clientes
Valor-limite de R$ 120.000 maximiza benefícios fiscais dos clientes

Se você tem R$ 119.990 e quer comprar um carro sem sequer receber troco, não faltam opções. Atualmente há pelo menos dez modelos com exatamente esse preço no mercado. Entre R$ 110.000 e R$ 120.000 há pelos menos outros seis. E o principal motivo para isso são as pessoas com deficiência.

Essa aparente coincidência de valores é, na verdade, o ponto em que há maior aproveitamento da isenção de impostos para os carros PcD.

Conforme a legislação vigente, há isenção de IPI e IOF (ambos tributos federais) a veículos de até R$ 200.000. No caso do ICMS (estadual), o benefício completo vai até R$ 120.000. Acima desse valor, paga-se o imposto devido pela diferença. Exige-se, além disso, que ele seja automático.

Logo, o preço de R$ 119.990 se tornou queridinho das montadoras: além de utilizar plenamente a renúncia fiscal, também há certo efeito psicológico, dando impressão de valores mais baixos do que R$ 120.000 poderia exibir.

BYD também enfatiza utilidade do Dolphin Mini para pessoas com deficiência
BYD também enfatiza utilidade do Dolphin Mini para pessoas com deficiência

Atualmente, apurou UOL Carros, há opções de SUVs, sedãs e até carros elétricos dentro do limite para o desconto - que, em alguns casos, pode chegar a 30%:

BYD Dolphin Mini

VW T-Cross Sense

VW Nivus Sense

Renault Kardian Authentic

Chevrolet Tracker Turbo 1.0

Chevrolet Spin

Fiat Fastback Turbo 200

Citroën C3 Aircross Feel (sete lugares)

VW Virtus 170 TSI AT

Fiat Cronos Precision 1.3 CVT

O consultor automotivo Milad Kalume Neto confirma que os carros PcD são o principal responsável pelo fenômeno.

"Além disto, não vamos nos esquecer que a faixa entre os R$ 95.000 e R$ 120.000 é a de valor que mais de vende veículos no Brasil", afirma Milad Kalume Neto. Isso contribui para uma oferta ainda maior de opções nesse nível.

Outras opções nessa faixa de preço incluem:

Nissan Kicks Play: R$ 117.990

Honda City LX: R$ 117.500

Nissan Versa Sense: R$ 117.990

Isenção tributária dos carros PcD mais que dobrou desde 2022
Isenção tributária dos carros PcD mais que dobrou desde 2022

Carros PcD na moda

Um levantamento do UOL Carros constatou que, em 2025, a isenção na compra de veículos do tipo chegará a R$ 1,5 bilhão, considerando só os tributos federais. Desde 2022, a solicitação do benefício cresceu mais de 130%. A previsão é de que, com a introdução da reforma tributária, também haja regras mais rígidas para limitá-lo.

À vista de agentes de finanças públicas, o direito estaria sendo usado com permissividade excessiva, ouviu a reportagem. Enquanto a lei não muda, as montadoras atendem à demanda: no mês passado, o Kardian ganhou sua versão de R$ 119.990. Em abril, a Volkswagen fez o mesmo com Nivus e T-Cross, com as versões Sense.

Os SUVs da VW, inclusive, explicitam o enfoque adequado à tributação: depois dos modelos de entrada, suas versões mais baratas saem por R$ 146.290 e R$ 154.990, respectivamente.

Outra evidência disso está no Virtus 170 TSI, cujo câmbio automático é acrescentado por ser obrigatório à concessão do benefício. A marca cobra R$ 3.000 pela transmissão automática — ao passo que, normalmente, tal incremento custa cerca de R$ 10.000 ao consumidor.

Além dos veículos mais caros que têm versões baratas para o público PcD, também há o contrário.

"No caso de veículos de menor valor agregado, cujo valor inicial é menor, as fabricantes também tentam limitar as versões mais equipadas a esse patamar de preço", diz o especialista.

Isso vale para os Chevrolet Onix LT turbo (R$ 118.290) e Onix Plus AT Turbo (R$ 118.990), por exemplo. "Dessa forma, essas versões acabam sendo abrangidas pelos descontos e se mantêm competitivas", frisa Milad.

