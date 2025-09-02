De SUVs a elétricos: por que tantos carros estão à venda por R$ 119.990

Se você tem R$ 119.990 e quer comprar um carro sem sequer receber troco, não faltam opções. Atualmente há pelo menos dez modelos com exatamente esse preço no mercado. Entre R$ 110.000 e R$ 120.000 há pelos menos outros seis. E o principal motivo para isso são as pessoas com deficiência.

Essa aparente coincidência de valores é, na verdade, o ponto em que há maior aproveitamento da isenção de impostos para os carros PcD.

Conforme a legislação vigente, há isenção de IPI e IOF (ambos tributos federais) a veículos de até R$ 200.000. No caso do ICMS (estadual), o benefício completo vai até R$ 120.000. Acima desse valor, paga-se o imposto devido pela diferença. Exige-se, além disso, que ele seja automático.