Tarso Marques e o Lamborghini: por que donos de carrões fogem de pagar IPVA

Apesar de doer no bolso de um cidadão classe média, o risco parece valer a pena para muitos milionários.

O que motiva a inadimplência?

O cálculo que muitos fazem é simples. Para proprietários de supercarros, deixar de pagar o IPVA por alguns anos seria mais lucrativo do que quitá-lo no prazo. Com o dinheiro investido em aplicações financeiras de alta rentabilidade, os juros e multas sobre a dívida muitas vezes são superados pelos ganhos.

Além disso, a legislação traz brechas que incentivam essa prática, como a prescrição da dívida (após cinco anos, o IPVA prescreve, ou seja, o Estado perde o direito de cobrar judicialmente) e o uso de empresas para blindagem fiscal. Muitos carros estão registrados em nome de pessoas jurídicas, dificultando a responsabilização direta do proprietário.

De acordo com Marco Fabrício Vieira, o atraso da inscrição na dívida ativa também faz os proprietários perderem o medo de ficar sem pagar. "Em alguns casos, a inscrição demora, dando a impressão de que o pagamento pode ser adiado sem grandes consequências".

Nem tudo são flores na hora da venda desses carrões. Vieira explica que um veículo com IPVA atrasado pode ser vendido, mas há restrições. A transferência só é concluída após a quitação dos débitos, incluindo multas e taxas. "Muitos compradores evitam veículos com pendências por causa da burocracia envolvida, mas é comum que o valor devido seja descontado do preço de venda", diz o especialista.