Novo Audi Q5 chega ao país em 2025 com motor mais forte e design atualizado
A Audi anunciou hoje a chegada da nova geração do Q5 ao mercado brasileiro.
O utilitário esportivo médio, posicionado acima do Q3, passa a adotar o design global da marca, além de receber nova motorização e equipamentos inéditos de segurança, conveniência e conforto.
A previsão de início das vendas é para o último trimestre deste ano, por meio da rede de mais de 40 concessionárias da fabricante no país.
O Q5 será o primeiro SUV da marca a utilizar a Plataforma Premium a Combustão (PPC) - que acaba de estrear no novo A5.
O motor EA 888, na versão evo5 2.0 TFSI, passa a entregar 272 cavalos e 40,8 kgfm de torque - ante 265 cv e 37,7 kgfm do modelo anterior. A motorização confirmada pela montadora alemã não conta com nenhum tipo de eletrificação.
A tração é do tipo integral e a transmissão, automatizada com dupla embreagem e sete marchas.
A nova geração do Q5 é produzida na fábrica da Audi em San José Chiapa, no México, que abastece o Brasil desde 2016.
Lançado em 2008, o Q5 chega à terceira geração com as versões SUV e Sportback. Entre os destaques estão espaço interno, recursos de iluminação atualizados e atualização da linguagem de design.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.