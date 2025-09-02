Novo Audi Q5 chega ao país em 2025 com motor mais forte e design atualizado

A Audi anunciou hoje a chegada da nova geração do Q5 ao mercado brasileiro.

O utilitário esportivo médio, posicionado acima do Q3, passa a adotar o design global da marca, além de receber nova motorização e equipamentos inéditos de segurança, conveniência e conforto.

A previsão de início das vendas é para o último trimestre deste ano, por meio da rede de mais de 40 concessionárias da fabricante no país.